"خيرية الشارقة" تُكرّم 11 معلماً في مدينة كلباء

الشارقة 24:

كرّمت جمعية الشارقة الخيرية، 11 معلماً ومعلمة من المثاليين والمتميزين، في عدة مدارس بمدينة كلباء في المنطقة الشرقية، يوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام، تكريماً لهم، وتقديراً لجهودهم في الوعي والمعرفة والنهضة.

وجاء هذا التكريم للمعلم، في إطار حرص الجمعية على التواصل مع المجتمع المحلي والخارجي، ولإبراز دورها الفعال في المشاركة الإيجابية في الفعاليات والأنشطة داخل الدولة وخارجها، وتعبيراً عن تقديرها لمكانة وأهمية المعلم ودوره الفعال والبارز وتأثيره الإيجابي في إعداد النشء، والارتقاء بمستواهم ووعيهم ومعرفتهم، وإعدادهم الإعداد الجيد ليكونوا النواة واللبنة الأساسية في بناء مجتمع الإمارات.

وأعلن ناصر مسعود بلال فيروز مدير إدارة فرع كلباء للجمعية، أن فريق الجمعية المكلف نفذ فعالية بزيارة المدارس في المدينة، حيث تم تكريم المعلم المثالي في تلك المدارس، حسب الترشيح المسبق والمرسل للجمعية من إدارة كل مدرسة.

ولفت فيروز، إلى أن الجمعية كرمت عدداً من المعلمين المتميزين والمثاليين في 17 مدرسة وروضة بمدينة كلباء، لإعطائهم الحافز المعنوي الذي يدفعهم للمزيد من البذل والعطاء، وأكد أن فعالية يوم المعلم تعتبر إضافة نوعية ضمن فعاليات الجمعية المجتمعية، في ظل سعي الجمعية الحثيث لاستمرار فعالياتها بناء على أيام السنة العالمية، وضمن أجندتها المتناسبة مع كل يوم.

وأشار إلى أن الفعالية أقيمت من أجل تحقيق الهدف الأسمى، وهو العناية بالإنسان، خصوصاً أن المعلم هو مربي الأجيال، وله دوره البارز والفعال في المجتمع، وتأثيره المباشر، ولرد الجميل له.