شرطة الشارقة تعزز تعاونها مع "محمد بن راشد للإدارة الحكومية"

الشارقة 24:

زار وفد من إدارة معهد التدريب بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، برئاسة المقدم فهد الحمودي رئيس قسم التدريب، كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بهدف تبادل الخبرات العلمية والتدريبية، وتنمية وتطوير الكفاءات الوظيفية لمنتسبي القيادة، بما يحقق الربط بين الأهداف والاحتياجات وتنفيذ الخطة الاستراتيجية.

ورحب الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي للكلية، بأعضاء الوفد الزائر، وأعرب عن أمله بأن تتواصل الزيارات المتبادلة بين الجانبين، لنقل المعرفة وتبادل الخبرات العلمية المكتسبة بين الطرفين .

بدوره، أعرب المقدم الحمودي عن شكره لحفاوة الاستقبال من إدارة الكلية، وأعرب عن سعادته بهذه الزيارة، التي تأتي في إطار تقوية أسس العلاقة المشتركة، وتوسيع آفاق التعاون في كافة مجالات التعليم والتدريب، والاطلاع على البرامج التدريبية التي تقدمها الكلية للطلاب، إضافة للخدمات التي توفرها على صعيد تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، مشيداً بالمستوى التعليمي والكفاءة المهنية المتوفرة بالكلية.

وفي ختام الزيارة، تم تبادل الدروع التذكارية، وأعرب الجانبان عن أملهما بتعميق التعاون لبناء جيل مثقف ومتسلح بالعلم، وقادر على خدمة بلاده في مواقع العمل المختلفة.