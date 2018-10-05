إصلاحية الشارقة تُطلع دورة اتحادية على أفضل الممارسات

الشارقة 24:

في إطار التعاون القائم والمشترك بين كافة القيادات الشرطية بالدولة، قام وفد من منتسبي دورة العاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية المنعقدة في مدرسة الشرطة الاتحادية، بزيارة إلى المؤسسة العقابية والإصلاحية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، وعددهم 39 منتسباً يرافقهم محاضر الدورة ومشرفها.

يأتي ذلك، تعزيزاً لمنهاج الدورة بمحتوى تدريبي، يتلقى من خلاله المنتسبون تدريباً عملياً من واقع العمل الميداني، ولترسيخ بعض المفاهيم والمعلومات النظرية لديهم، وتوسيع مداركهم للارتقاء بأدائهم المستقبلي .

وكان في استقبالهم، النقيب محمد سلطان بن عياف، إلى جانب عدد من ضباط المؤسسة، الذين رحبوا بمنتسبي الدورة، وقدموا لهم شرحاً وافياً حول مهام واختصاصات وطبيعة عمل المؤسسة، والخدمات الصحية والاجتماعية والإنسانية التي تقدمها للنزلاء .

وفي نهاية الزيارة، أبدى المنتسبون إعجابهم بمستوى الخدمات المقدمة للنزلاء، مثمنين الدور الذي تلعبه إصلاحية الشارقة، في تقديم مختلف أنواع الرعاية للنزلاء، وإعادة تأهيلهم ليخرجوا صالحين لخدمة أسرهم ومجتمعهم.