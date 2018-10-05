جمعية الإمارات للإبداع تُكرّم المعلمين في يومهم العالمي

الشارقة 24:

في إطار الاحتفال بيوم المعلم العالمي، والذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام، كرّمت جمعية الإمارات للإبداع، يوم الخميس، عدداً من المعلمين والإداريين العاملين بالمدرسة الأميركية للإبداع العلمي في الشارقة، وذلك بحضور الشيخ خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومجد الشيخ حسين مديرة المدرسة، وأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية بالمدرسة، حيث قام الشيخ القاسمي بتسليم المعلمين هدايا تذكارية وشهادات التقدير.

وأكد الشيخ خالد بن حميد القاسمي، أن هذا التكريم يأتي دلالة على اهتمام الجمعية بهذه المناسبة الكبيرة والمهمة على الصعيد التربوي، وإدراكاً منها لأهمية التعليم في رقي الشعوب، ودور المعلم في ذلك.

وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية، إلى الدلالة التي يحملها الاحتفال بعيد المعلم، وتكريم المعلمين بهدف تشجيعهم وتحفيزهم على المزيد من العطاء، لافتاً إلى اهتمام القيادة الرشيدة بقضايا المعلمين ودعمها اللامحدود لهم، باعتبارهم مشاعل التنوير للأجيال القادمة.