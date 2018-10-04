"الطيران المدني" في الشارقة تحتفل بـ "يوم الإمارات للطيران المدني"

الشارقة 24:

نظمت دائرة الطيران المدني في الشارقة يوم الخميس، احتفالاً بيوم الإمارات للطيران المدني، وذلك في المبنى الرئيسي لدائرة الطيران المدني وهيئة مطار الشارقة الدولي.

وحضر الاحتفال سعادة الشيخ خالد عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة، وسعادة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وسعادة الشيخ سلطان بن عبد الله آل ثاني، مدير دائرة الطيران المدني، إلى جانب عدد من المدراء والموظفين والشركاء والرعاة الرئيسيين.

وخلال كلمته، أكد سعادة الشيخ خالد عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، أن في المناسبة مبعث فخر وإعزاز بدولتنا الحبيبة وبإمارتنا الباسمة الغالية التي احتضنت الرحلة التاريخية في العام 1932، مع هبوط أول طائرة على أرضها، لترسم هذه اللحظة ملامح قطاع الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتكون الشارقة مشاركاً فاعلاً في مسيرة التنمية المستدامة والنهضة الشاملة التي شهدتها الإمارات خلال العقود الماضية برؤية ثاقبة من قبل الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيّب الله ثراه" وبجهود وتوجيهات أصحاب السمو حكام الإمارات الذين ساروا على النهج وبلغت الدولة بهم أعلى المراكز.

وأوضح سعادته، أن الشارقة تمضي قدماً في خططها الطموحة في قطاع الطيران، وذلك وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لأهميته الكبرى في النهضة التنموية.

واستعرض رئيس دائرة الطيران المدني، الإنجازات التي حققها مطار الشارقة الدولي خلال العقد الماضي، مسجلاً معدّلات نمو ملحوظة، فقد ارتفع عدد المسافرين من حوالي 4 ملايين مسافر إلى أكثر من 11 مليون مسافر خلال تلك الفترة وبنسبة نمو قدرها 175%، وكذلك ارتفعت رحلات المسافرين بنسبة 122% من 16888 إلى 37503 رحلة، فيما سيّرت شركات الطيران رحلاتها عبر المطار في العام الماضي إلى 84 وجهة، وذلك بزيادة قدرها 24%.

وأكد القاسمي في الوقت نفسه أن الدائرة تحرص على ضمان استمرارية هذا الزخم من الإنجازات خلال السنوات المقبلة عبر تقديم كافة أشكال الدعم للمطار، وذلك بما يتماشى مع خطط التطوير والتوسعة التي سيشهدها مستقبلاً، لتعزيز مكانته المرموقة كأحد المطارات الدولية المهمّة في المنطقة.

وعُقدت جلسة نقاشية قصيرة شارك فيها كل من الطيارين ماهر محمد أهلي من العربية للطيران، وعبد الله محمد دلموك من طيران الإمارات، ومن ثم تقديم عرض ترفيهي رباعي الأبعاد.

وفي ختام الحفل جرى تكريم الجهات الراعية، حيث سلّم سعادة الشيخ خالد عصام القاسمي، يرافقه سعادة علي سالم المدفع وسعادة الشيخ سلطان بن عبد الله آل ثاني الجوائز وشهادات التقدير لممثلي الشركات الراعية وهي: شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، والشارقة لخدمات الطيران، ومصرف الشارقة الإسلامي، والعربية للطيران، ومجموعةAAL، وVD Gulf، وهيئة الشارقة للمتاحف، وهيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، بالإضافة إلى تكريم الطيّارين الإثنين ماهر محمد أهلي وعبد الله محمد دلموك.

وعلى هامش الاحتفالية زار الحضور المعرض الذي تضمن على صوراً نادرة توثق قطاع الطيران في الشارقة، ومن بينها صور للمطار خلال فترة الحرب العالمية الثانية.