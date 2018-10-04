سلطان بن هده السويدي: المُعلم مفتاح الاستدامة وبناء القدرات الوطنية

الشارقة 24:

بمناسبة يوم المعلم العالمي، أكد سعادة سلطان بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن الدائرة تحرص دائماً على تعزيز التعاون مع الجامعات والمعاهد العلمية ومختلف المؤسسات التعليمية في الإمارة، ودعم الكوادر الطلابية المواطنة، تنفيذاً للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي جعل من إمارة الشارقة منارة للعلم والمعرفة، وأرسى دعائم التنافسية والتميز في قطاع التعليم باعتبار أن الاستثمار في الموارد البشرية هو أفضل توظيف في عجلة التنمية.

وأضاف بن هده السويدي، أن يوم المعلم العالمي، الذي يُحتفل به سنوياً في 5 أكتوبر من كل عام منذ 1994، يهدف إلى تعبئة الدعم وللتأكد من أن احتياجات الأجيال القادمة سيوفرها المعلمون بكفاءة.

واعتبر أن المعلم هو أساس المجتمع، وصانع الأجيال ومفتاح الاستدامة وبناء القدرات الوطنية.

وأشاد بالاهتمام الكبير الذي توليه قيادة الدولة الرشيدة لقطاع التعليم، بتوفير كافة أشكال الدعم والرعاية للمعلمين، باعتبارهم القدوة وأصحاب الدور المحوري في بناء العقول.