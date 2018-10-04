دفاع مدني الشارقة يحتفل بيوم المعلم العالمي

الشارقة 24:

بتوجيهات من سعادة العقيد سامي النقبي، مدير عام الدفاع المدني بالشارقة، قام وفد من الإدارة ممثلاً في الرائد هاني الدهماني رئيس قسم الإعلام والاتصال، والنقيب أحمد مطر، بزيارة مجلس الشارقة للتعليم، لمشاركته الاحتفال بيوم المعلم العالمي الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام.

وبهذه المناسبة قام الوفد بتكريم الأستاذ علي أحمد الحوسني، أمين عام مجلس الشارقة للتعليم، والأستاذ محمد الملا مدير إدارة التعليم الخاص ومدير إدارة الحضانات.

كما قام الوفد أيضاً في إطار المناسبة، بزيارة إلى مدرسة الشارقة الخاصة، ومدرسة البيان الوطنية، حيث تم تكريم المعلمين في الفصول الدراسية، وأشاد الوفد بالدور بدور المعلم في بناء الأجيال.