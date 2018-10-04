مهارات البستنة وتنسيق نباتات الزينة في جزيرة النور

الشارقة 24:

مع اقتراب فصل الشتاء وأجوائه، تنظم جزيرة النور، خلال شهر أكتوبر الجاري، ولغاية ديسمبر المقبل، ورش عمل لتعليم مهارات البستنة بطريقة احترافية، وأساسيات العناية بنباتات الزينة، إلى جانب فن وحرفة الكوكيداما اليابانية.

وتقام الورشة الأولى 20 أكتوبر الجاري، تحت عنوان "مقدمة عن نباتات الزينة"، تهدف إلى تعليم المشاركين أساسيات العناية بنباتات الزينة، ابتداءً بكيفية نموها ورعايتها وسقايتها.

وإلى جانب الدروس العملية، يمكن للمشاركين الانضمام إلى جلسات نقاشية تفاعلية حول فوائد نباتات الزينة والنباتات الصبار والهوائية، وطرق العناية بها.

بدوره، أكد محمود راشد السويدي مدير جزيرة النور، أن جزيرة النور تحرص على تنظيم أنشطة تعليمية، بهدف نشر الوعي بضرورة الحفاظ على البيئة، وذلك عبر سلسلة من ورش العمل المتخصصة في أعمال البستنة، إذ تكشف هذه البرامج التعليمية أهمية توعية الجيل الجديد بواجبه ومسؤولياته تجاه البيئة، وتعمل على تعزيز مشاركته في نشاطات مجتمعية تجمع بين الفائدة والمتعة تناسب جميع أفراد العائلة.

دعا السويدي الجميع للانضمام إلى هذه النشاطات والتعرف على تقنيات البستنة وكيفية الاستفادة منها في الحياة اليومية.

وتحتضن جزيرة النور المزيد من ورش العمل حتى شهر ديسمبر، وسيتم الإعلان عنها على الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، أبرزها "أساسيات البستنة والاستنبات: من بذرة إلى نبتة"، وتقدم هذه الورشة أهم أساسيات البستنة المتمثلة في كيفية زراعة البذور وتحويلها إلى نباتات باستخدام مواد متوافرة في المنزل، كما سيحصل كل مشارك على نبتة خاصةٍ به.

ومن الورش الأخرى التي يقدمها المختصون، ورشة حول "فن وحرفة الكوكيداما اليابانية"، وهو شكل شجرة بونساي التقليدي، وتعني كلمة كوكيداما اليابانية "كرة الطحلب"، إضافةً إلى ورشة حول فن تحويل بقايا الطعام في المطبخ إلى سمادٍ عضوي للعناية بتربة الحديقة المنزلية.