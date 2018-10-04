مريم بن دخين: "أصدقاء مرضى الكلى" توعي أكثر من 900 طالب ومسن

الشارقة 24 - محمود سليم:

أكدت سعادة مريم خلفان بن دخين، رئيس جمعية أصدقاء مرضى الكلى، التابعة لإدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أن الحملة السنوية الخامسة تأتي ضمن جهود الجمعية بتوعية أفراد المجتمع في الدولة بأمراض الكلى، مشيرة إلى أنها ركزت هذا العام على الماء باعتباره ضروري جداً لصحة وسلامة الكلى، ولتشجيع الأطفال وكبار السن على زيادة شرب الماء، مضيفة أن الجمعية بادرت إلى توزيع أكثر من 700 عبوة ماء لتحقيق هذا الهدف.

وشهدت الحملة منذ انطلاقتها تفاعلاً كبيراً من قبل طلبة مدرسة الشعلة الخاصة للبنين بالشارقة التي بدأت فيها الفعاليات التوعوية للحملة، وكذلك طالبات مدرسة الشعلة الخاصة للبنات، إضافةً إلى دائرة الخدمات الاجتماعية بالحمرية، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، وهو ما منح الحملة تنوعاً في الجمهور المستهدف، ومكنها من الوصول إلى شرائح واسعة من الأطفال والنساء وكبار السن.

وتفاعل أكثر من 800 متابع من داخل دولة الإمارات وخارجها مع الهاشتاغ أو الوسم الرسمي للحملة #حملة _الماء_لصحة_الكلى على "توتير" و"انستغرام"، حيث كان متابعو هذين الموقعين على موعد مع عدة فيديوهات توعوية قدمها أخصائيون وركزت على الكلى وأهمية الماء في الحفاظ عليها، وقام العديد من المتابعين بإعادة تغريد ونشر هذه المقاطع، وهو ما ساهم في إيصال أهداف الحملة إلى أعداد أكبر.