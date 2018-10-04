مجلس بلدي الشارقة يحتفي باليوم العالمي للمسن

الشارقة 24:

زار وفد من لجنة التواصل الاجتماعي في مجلس بلدي مدينة الشارقة، دار رعاية المسنين في الشارقة.

ترأس الوفد سعادة سالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، ضم كل من سعادة عائشة المطوع رئيس لجنة التواصل الاجتماعي، وسعادة أعضاء اللجنة وعدد من أعضاء المجلس، وكان في استقبالهم سعادة مريم أحمد القطري مديرة الدار.

تأتي هذه الزيارة بالتزامن مع احتفال الدار باليوم العالمي للمسن، حيث تحرص لجنة التواصل في بلدي الشارقة على مشاركة الدار في فعالياتها، انطلاقاً من حرصها على تعزيز التواصل مع كافة الدوائر الحكومية والجهات التي تعنى بالشأن الاجتماعي والإنساني، وذلك بناءً على الدور المناط بها في التعاون مع المؤسسات المجتمعية للحفاظ على مكونات الأسرة الإماراتية، وتعزيز القيم الإسلامية والعربية في إمارة الشارقة.

وقامت اللجنة بجولة في جميع المرافق التابعة للدار، للاطلاع على مختلف الأنشطة والفعاليات التي ينظمها الدار للنزلاء المتنوعة بين الأنشطة الترفيهية والفكرية والدينية، فضلاً عن الرعاية الطبية والعلاجات الصحية والنفسية التي يقدمها الدار، وذلك من خلال طاقم من الأطباء المتخصصين والممرضين والمشرفين.

أشاد سعادة المهيري بالدور الذي يقوم به الدار في احتضان هذه الفئة من المجتمع، والاهتمام الذي يلاقونه في هذه المرحلة العمرية.

كما التقت اللجنة بالنزلاء وجرى تبادل الأحاديث الودية معهم في أجواء تسودها المودة والمحبة.