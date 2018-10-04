علي سالم المدفع: خطط توسيعية وتطويرية في المستقبل لمطار الشارقة

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

شدد سعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، على أهمية إبراز دور قطاع الطيران في الناتج المحلي، وكذلك في إبراز دولة الإمارات على خارطة العالم، وذلك على هامش احتفال المطار بيوم الإمارات للطيران المدني، بتنظيم من دائرة الطيران المدني في الشارقة للعام الثالث على التوالي.

وأكد المدفع، لـ "الشارقة 24"، أن قطاع الطيران يشكل محور رئيسي في انتقال المسافرين بأنواعهم ومنهم السياح والمستثمرين إلى المنطقة، وشركات الطيران الوطنية تلعب دوراً كبيراً في هذا المجال، خاصةً أن الموقع الجغرافي لدولة الإمارات ساعد هذا القطاع على النمو بهذه النسب المميزة.

وأشار المدفع إلى أن مطار الشارقة الدولي مقبل على خطط توسيعية في المستقبل لمواكبة هذا التطور وهذه السرعة، وتشمل الخطط مشروع توسعة للبنية التحتية للمطار والخدمات من مباني رئيسية للمسافرين والشوارع والجسور، وجميع هذه الخطط تنصب في خدمة هذا القطاع للسنوات العشرين القادمة.