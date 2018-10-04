د. طارق بن خادم: الشارقة سباقة في الارتقاء بالمسيرة التعليمية

الشارقة 24:

بمناسبة يوم المعلم، أكد سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، أن إمارة الشارقة ومنذ بداياتها أولت اهتماماً كبيراً بالتعليم، وكانت سباقة في دعم كل ما يحقق الارتقاء بالمسيرة التعليمية، تزامناً مع رؤية رجل العلم والثقافة، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأضاف بن خادم، أن القيمة العظيمة العالمية للمعلم تنبع من كونه يحمل بين يديه الرسالة الأسمى والأهم في الأرض وهي العلم، والناظر في حقيقة دور المعلم ومهامه، يدرك جيداً ضخامة هذه المسؤولية، ومدى أهمية هذا الدور في بناء مجتمع متماسك، وقوي، ومتطور في جميع مجالات الحياة، مؤكداً أنه بجهود المعلمين يتم الحفاظ على المكتسبات.