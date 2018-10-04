خلفان المري: ضاحية الخالدية حلقة وصل بين الشرطة والأهالي

الشارقة 24:

في إطار التعاون المستمر والتنسيق المشترك والدائم بين مجلس ضاحية الخالدية وكافة المؤسسات والدوائر الحكومية في إمارة الشارقة، استقبل مجلس ضاحية الخالدية وفداً من مركز شرطة البحيرة الشامل، لمناقشة الأمور الأمنية الخاصة بالضاحية، وطرح ملاحظات أهالي المنطقة.

كان في استقبال الوفد، كلاً من سعادة خلفان المري رئيس مجلس ضاحية الخالدية، يرافقه محمد راشد بن جرش نائب رئيس المجلس، والسادة الأعضاء، بينما ترأس العقيد عبد اللطيف إبراهيم الغربوتي رئيس مركز شرطة البحيرة الشامل، وفد المركز.

أعرب سعادة خلفان المري عن سعادته بهذه الزيارة، التي تأتي في إطار تعزيز التواصل والتكامل بين مجلس الضاحية والقيادة العامة لشرطة الشارقة، مؤكداً دور الضاحية باعتبارها حلقة الوصل في حل ومتابعة جميع القضايا الأمنية الخاصة بأهالي الضاحية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وناقش الاجتماع العديد من الأمور الخاصة بالجوانب الأمنية في الضاحية، حيث أعلن مركز شرطة البحيرة الشامل عن وجود مبادرة خاصة بفئتي كبار السن والمعاقين، تهدف إلى تسهيل كافة الإجراءات لهم الخاصة بفتح البلاغات، على أن يتم التواصل معهم من قبل المركز والوصول إلى منازلهم لاستكمال الإجراءات المتبعة.

وأكد سعادة خلفان المري أن مجلس ضاحية الخالدية يعمل على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأن تقوم مجالس الضواحي بدور رئيسي في تعزيز العلاقات المجتمعية، والترابط الأسري والمساهمة في تقديم الحلول ومتابعة الحالات والمسائل المختلفة للمواطنين في المناطق السكنية.

كما تم خلال الاجتماع التنسيق بين الجانبين، وبلدية مدينة الشارقة لإبلاغهم بالبيوت المهجورة في حال وجودها، والعمل على نشر إعلانات توعوية بالتعاون مع الشرطة المجتمعية على سكان أهالي الضاحية وجميع المدارس الموجودة في الضاحية، من خلال الزيارات الميدانية وعقد مجموعة من المحاضرات التوعوية وتوزيع المنشورات وكتيبات التي تحتوي على نصائح وإرشادات تعرف الطلاب والأهالي النظم والسلوكيات المطلوبة.

حضر الاجتماع كلاً من سيف أحمد السويدي، وعلي حمد بن سيفان، ومحمد بن هده السويدي، ومطر غانم السويدي، أعضاء مجلس ضاحية الخالدية، وعبد الله الكابوري مدير إدارة المجالس بدائرة الضواحي والقرى، ومحمد الظهوري، وعمر ابو الهدى موظفي مجلس الضاحية، وعمر الطنيجي، وعمر الكندي من موظفي الدائرة، والرائد سعيد الشامسي مدير فرع التحقيق الجنائي، والنقيب سالم هارون مدير فرع المرور والدوريات بالإنابة، والنقيب أحمد اليحيائي مدير وحدة البلاغات المالية بمركز شرطة البحيرة الشامل، والملازم أول عبد الله سالم بن معدن ضابط متابعة في الشرطة المجتمعية.