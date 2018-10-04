11 ألف زائر بـ "معرض الساعات والمجوهرات" في يومه الأول

الشارقة 24:

أكد مُشاركون في "معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات"، أن المعرض الذي يُنظمه مركز إكسبو الشارقة مرتين سنوياً، يُعتبر الحدث الأهم من نوعه على مستوى المنطقة، ويحظى بالأولوية لديهم كأفضل منصة للكشف عن أحدث تصاميمهم، والترويج لعلاماتهم التجارية وتحقيق أفضل المبيعات.

وأشاد العارضون بالتحسينات الجمالية والخدمية اللافتة التي أضفاها المركز في دورته الـ 45، التي انطلقت فعالياتها، الثلاثاء، في مركز إكسبو الشارقة، وتستمر لغاية 6 أكتوبر الجاري، في وقت وصل فيه عدد زوار المعرض في يومه الأول إلى نحو 11 ألف زائر، بنمو بلغت نسبته 4% عن العام الماضي.

وأكدت شروق المدفع صاحبة "مجوهرات شروق المدفع"، أنها تشارك في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات للمرة الثانية على التوالي، باعتباره فرصة لتعزيز خبراتها في مجال الأعمال والترويج لاسم شركتها وتصاميمها الخاصة، والتعرف عن قرب على تطلعات وأذواق الجمهور، مضيفة أنها لمست في الدورة الماضية إقبالاً واهتماماً لافتاً من الجمهور بتصاميهما ومشغولاتها المصنوعة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة المستوحاة من الطبيعة، وهو ما حفزها على المشاركة في الدورة الحالية.

من جانبه، أشار أيمن حبش ممثل "مصنع كنز الصحراء للمجوهرات" من السعودية، إلى أن شركته تحرص على المشاركة في معرض الساعات والمجوهرات الذي يُنظّمه مركز إكسبو الشارقة، باعتباره الحدث الأساسي لمعظم العاملين في هذا القطاع على مستوى الخليج، مشيراً إلى أن "كنز الصحراء" دأبت على المشاركة بدورتي هذا الحدث في الربيع والخريف للكشف عن أحدث تصاميمها ومشغولاتها الخاصة.

ويشهد المعرض الذي يقام بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبرعاية "بلاتينية" من "مجوهرات سالم الشعيبي"، مشاركة أكثر من 500 شركة وعلامة تجارية وطنية وعالمية، يمثلون 25 دولة أبرزها الهند وهونغ كونغ وإيطاليا ولبنان المملكة المتحدة واليابان وروسيا والولايات المتحدة الأميركية، ولاتيفيا وليتوانيا والسعودية وباكستان والأردن والبحرين وتركيا وتايوان واليمن وماليزيا وسنغافورة وتايلند، عدا عن عشرات الشركات الإماراتية، حيث تعرض أحدث تصاميمها وإبداعاتها من المجوهرات والمشغولات الذهبية والساعات والذهب والألماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ.

وشهد المعرض في يومه الأول سحباً على طاقم من الألماس والذهب، وفي يومه الثاني سحباً على خاتم من الألماس، في حين يشهد في اليومان الثالث والرابع سحباً على طقمين من الألماس، وصولاً إلى يوم المعرض الأخير الذي سيشهد إجراء السحب الكبير على 1 كيلو غرام من الذهب، وذلك مقابل كل عملية شراء بمبلغ 500 درهم وتحت إشراف غرفة الشارقة.

ويفتح المعرض أبوابه يوم الخميس من الساعة 12 ظهراً ولغاية 11 مساء، ويوم الجمعة من 3 بعد الظهر ولغاية 11 مساءً، يوم السبت من 12 ظهراً لغاية 10 مساءً، والدخول مجاني للجميع.