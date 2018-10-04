شرطة الشارقة تعقد اجتماع "اللجنة التنفيذية لإدارة الأزمات"

الشارقة 24:

عقد بمقر الإدارة العامة للعمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، اجتماع الإعداد لتمرين طاولة للجنة التنفيذية لإدارة الطوارئ والأزمات، برئاسة العقيد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية بشرطة الشارقة، رئيس اللجنة التنفيذية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

في البداية، قدم العقيد الناعور شرحاً تمهيدياً للمراحل التي ستمر بها محاور تمرين الطاولة، موضحاً الأهداف الاستراتيجية لحالات الطوارئ والأزمات والكوارث، ومدى أهمية هذه التمارين في رسم السيناريوهات الخاصة بالأزمات، وقياس مدى جاهزية الجهات والفرق المعنية بالتعامل مع الكوارث في مراحله المختلفة، والتعرف على نقاط القوة والضعف قبل وبعد إجراء التمرين، والعمل على تحسين الأداء من خلال معالجة أوجه القصور التي قد تظهر أثناء التمرين، في مراحله الثلاثة، وهي مرحلة قبل الحدث ومرحلة أثناء الحدث، وبالأخير مرحلة ما بعد الحدث.

وفي نهاية الاجتماع أكد العقيد الناعور أهمية تضافر كل الجهود، والتعاون المشترك مع الأجهزة الأمنية والمدنية المعنية لمواجهة المخاطر المختلفة والكوارث التي قد تحدث، وسرعة التعامل معها لتحقيق الأمن والاستقرار للجميع.

وشكر العقيد الناعور المشاركين الذين أبدوا تعاوناً إيجابياً للسيناريوهات المتوقعة للتمرين، مشيراً إلى أهمية توعية أفراد الجمهور بمفهوم الأزمات والطوارئ، من خلال عمل حملات توعوية إعلامية متنوعة تستهدف جميع شرائح المجتمع.

حضر الاجتماع الأستاذ محمد عبد الله الزرعوني مدير منطقة الشارقة الطبية، والأستاذ محمد عبد الرحمن الجروان مساعد مدير المنطقة، والدكتورة أسماء الجناحي مدير الطب الوقائي بالشارقة، والمقدم الدكتور حمدان راشد الطنيجي رئيس لجنة التمارين، إضافة لعدد من أعضاء اللجنة.