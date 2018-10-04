اللواء الشامسي: المعلم حلقة وصل بين منظومة التعليم والتطوير

الشارقة 24:

شهد سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، بأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، الاحتفالية التي نظمتها القيادة العامة لشرطة الشارقة، لتكريم المعلمين، بمناسبة يوم المعلم، الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام.

وأكد قائد عام شرطة الشارقة في كلمته التي وجهها للمعلمين من الرعيل الأول، أن المعلمين هم حملة رسالة مقدسة وحراساً للقيم الأخلاقية النبيلة، وأمناء على تربية الأجيال تربية وطنية سليمة، وهم الركيزة الأساسية وحلقة الوصل المتينة بين منظومة التعليم والتطوير، وذلك لما يتمتعون به من علم ساطع وفكر ثاقب لا زلنا ننهل منه إلى يومنا هذا مستفيدين من خبراتهم الحياتية التي نعتبرها نبراساً نهتدي به، مثمناً ما يقومون به من أدوار بارزة في خدمة المجتمع، ولما يتركونه من أثر إيجابي للأجيال الناهضة، مقدراً الدور الكبير الذي يلعبه المعلمون والمعلمات في تنشئة جيل واعي ومثقف.

وفي السياق ذاته أشار سعادة الدكتور سعيد عبد الله المطوع عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن قيمة المعلم من أسمى القيم في المجتمع، وأن المعلم يستحق منا الكثير مثمناً جهود المعلمين، مؤكداً أن العملية التعليمية لم تقتصر على التعليم والتعلم فقط، بل كانت عملية تربوية في المقام الأول، مشيداً بدور المعلم الذي يقع على عاتقه أهم وأخطر الأدوار في المجتمع، وهو تربية الأجيال.

وفي ختام الاحتفالية، قدم اللواء الشامسي شهادات الشكر والتقدير للمعلمين المشاركين، معتبراً أن هذا التكريم هو لكل معلم ساهم في محو ظلمات الجهل، وأنار دروب الحياة بأجيال مستنيرة تتطلع بعلمها في بناء وطنها ووضعه في مقدمة الدول.

حضر الاحتفالية سعادة الدكتور سعيد عبد الله المطوع عضو المجلس الوطني الاتحادي، والعميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية، والعميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة ونائبه العميد خليفة المري، والعميد عبد الله بن نصار مدير إدارة معهد تدريب الشرطة، والعميد عارف حسن بن هديب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، والعميد أحمد شهيل مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، والعقيد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية، والعقيد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية، وكبار ضباط شرطة الشارقة.