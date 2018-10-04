محمد خلف يستعرض تجربته الإعلامية بالجامعة القاسمية

الشارقة 24:

ضمن جلسة بعنوان "تجربتي"، استضافت الجامعة القاسمية، سعادة محمد حسن خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، لعرض تجربته الإعلامية التي تواصلت على مدى قرابة 20 عاماً.

ناقش سعادة محمد حسن خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، خلال حديثه مع خريجي كلية الاتصال، أبرز المقومات التي يجب أن تتوافر في الإعلامي، مستعرضاً محطات تجربته الإعلامية، وخطواته الأولى التي وصفها بالمتميزة، وسعيه الدائم إلى طلب العلم، والتزود بالثقافة في كل لحظة.

أكد سعادته أن المذيع الناجح، يتمتع بالمواصفات التي يجب أن تميزه كحسن الخلق، وحسن الظهور على الشاشة، فضلاً عن القدرة والمهارة في الأداء الإذاعي، وأن الإعلامي الناجح يجب أن يتمتع بالمهنية للوصول إلى التميز المنشود.

بدوره، أكد الأستاذ الدكتور عطا عبد الرحيم القائم بأعمال عميد كلية الاتصال، في كلمته الترحيبية، أهمية الاستعانة بكوادرٍ مميزةٍ مثل سعادة محمد حسن خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، لتقديم تجربته الطويلة الحافلة بالإنجازات كمحفزٍ وقدوةٍ للطلبة، من خلال محطاته المختلفة وتجاربه العديدة في أدائه الإعلامي.

حضر الجلسة سعادة الدكتور رشاد سالم الجامعة القاسمية، وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية والأكاديمية في كلية الاتصال وطلبة وطالبات الكلية.