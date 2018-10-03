سلطان بن أحمد يكشف عن إطلاق مشروع الردهة الوسطى في الجادة

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة أرادَ، أهمية المشاركة في معرض سيتي سكيب العالمي، والذي يعد أكبر معرض متخصص في المجال العقاري، وأضاف أن هذه المشاركة تركز على مشاريع أرادَ، ومن ضمنها مشروع مساكن نسمة، التي سيتم تسليمها بنهاية العام الجاري 2018.

وكشف الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي لـ "الشارقة 24" عن إطلاق مشروع الردهة الوسطى في الجادة، بتصميم شركة زها حديد العالمية للهندسة المعمارية، التي ستمثل معلماً مميزاً لإمارة الشارقة، وأشار إلى أن إمارة الشارقة تهتم بالمشاريع العقارية المتميزة، ذات الجودة والمواصفات العالية، وهو ما يتم تطبيقه في مشروع الجادة.

وتمنى رئيس مجلس إدارة "أرادَ" التوفيق لجميع المشاركين في معرض سيتي سكيب العالمي.