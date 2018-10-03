جمعية المعلمين تنظم مؤتمر "التعليم والمستقبل" الخميس

الشارقة 24 – وام:

تنظم جمعية المعلمين، الخميس، مؤتمرها السنوي "التعليم والمستقبل"، برعاية صاحب السمو الدكتور الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الفخري للجمعية، تزامناً مع يوم المعلم العالمي الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام.

يعقد المؤتمر تحت عنوان "تجارب ملهمة"، في فندق شيراتون الشارقة، بحضور شخصيات مهمة وخبراء وتربويين ومعلمين.

وأفادت سعادة شريفة موسى رئيس مجلس إدارة الجمعية أن فعاليات المؤتمر تركز على مناقشة أهم القضايا الخاصة بالمعلمين في الميدان التربوي، وسبل تمكينهم وتعزيز دورهم ومكانتهم في المجتمع وتذليل كافة المعوقات والتحديات التي تؤثر على أداء مهمامهم وواجباتهم نحو بناء أجيال المستقبل، فضلاً عن كيفية الاستفادة من التقنيات الحديثة والتطور التكنولوجيا في مسيرة التعليم والتعلم لبناء أجيال قادرة على مواجهة التحديات ومواكبة متغيرات المستقبل.

وأوضحت أن المؤتمر قائم على محورين رئيسين الأول "الذكاء الاصطناعي ومستقبل التعليم"، أما المحور الثاني يركز على استعراض التجارب الملهمة في الميدان التربوي، التي قدمها المعلمين والتربويين خلال فترة عملهم في سلك التدريس، ومدى تأثيرها التطويري في العملية التعليمية ومخرجات التعليم.