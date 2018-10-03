"التمكين الاجتماعي" تنظم جلسة حوارية لأمهات الأيتام

الشارقة 24:

أقامت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي جلسة حوارية مع أمهات الأيتام، وذلك ضمن البرنامج التربوي "دعم سلوك الأسر وحيدة الوالدية"، الذي تنظمه المؤسسة باستمرار، بهدف مساعدة أمهات الأيتام لتبني استراتيجيات التعامل الناجح مع الأبناء، والتي تعد واحدة من الحلقات المهمة في سلسلة تمكين الأيتام.

حيث تنظم المؤسسة العديد من الأنشطة المدروسة على شكل لقاءات دورية وجلسات حوارية وورش عمل للأمهات، بهدف إمدادهن بثقافة التعامل الناجح مع الأبناء، وتقديم الدعم والمؤازرة لهن، وتمكينهن بأساليب جديدة لمواجهة المواقف الحياتية المختلفة، وجاءت لعرض نتائج الاستبيانات التي خضع لها الأبناء، خلال سلسلة لقاءات ضمن البرنامج التربوي "بناء".

وعمل البرنامج على رصد جوانب تربوية في سلوكيات الأيتام، وتحديد القيم اللازمة والمراد اكتسابها، وتم الأخذ بالحسبان ملاحظات الوصي والمدرسة، ومن ثم تقديم العديد من الجلسات وورش العمل لتعزيز سلوكيات حميدة ومتابعتها خلال اللقاءات المتتابعة، إضافةً إلى تقديم خطوات عملية للتحكم في السلوك.

وفي هذا الإطار صرحت الأستاذة أميرة رشدي اختصاصية اجتماعية في المؤسسة، بأن المؤسسة تؤمن بأهمية دعم الجانب التربوي للأيتام وأهمية توفير الاستقرار السلوكي والنفسي والعاطفي للوصي أولاً حتى ينعكس بدوره في تربية الأبناء، فتولي المؤسسة أهمية تثقيف الأمهات بأساليب تربوية مختلفة وتدريبهم على كيفية تطبيقها، فهي عملية بناء مستمرة وطويلة.

هذا وأثنت المشاركات في البرنامج على اهتمام المؤسسة، بجانب الدعم والتمكين التربوي، وأكدت الوصية أم أحمد أن الورشة تضمنت العديد من النقاط المهمة والمفيدة، وركزت على أساليب إجرائية تضمن تنمية طرق التعامل الأفضل مع الأبناء، بما يحقق أداء أفضل في تربيتهم.