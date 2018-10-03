وفد من "القيادات النسائية" بشرطة الشارقة يزور "دبي للإحصاء"

الشارقة 24:

زار وفد من منتسبي برنامج القيادات النسائية الأول بشرطة الشارقة مركز دبي للإحصاء، بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات التي يقوم بها المركز، انسجاماً مع توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة في تعزيز التعاون والتواصل بين الهيئات والمؤسسات العاملة بالدولة، وحرصاً منها على تطوير الأداء لدى الموظفين، والارتقاء بالخدمات المقدمة لأفراد المجتمع من خلال تبادل المعرفة في شتى المجالات.

وتأتي الزيارة من ضمن برنامج الزيارات الخاصة ببرنامج القيادات النسائية، والتي تعد استكمالاً للبرنامج التدريبي المعتمد، الذي تم إطلاقة لبناء القدرات وتطوير الكوادر الوطنية الشباه لمساهمتهم في دفع عجلة التنمية بالدولة.

وكان في استقبال الوفد الأستاذة رئيسة الجزيري مدير الموارد البشرية بمركز دبي للإحصاء، وتعرف الوفد على المهام والاختصاصات الخاصة بالمركز وآلية العمل وأفضل الممارسات المطبقة.

يذكر أن برنامج القيادات النسائية الأول، والذي ينظمه معهد تدريب الشرطة بالقيادة، انطلق في مارس من هذا العام، ويضم في عضويته "40" منتسبة من القيادات النسائية بشرطة الشارقة.

وفي ختام الزيارة أعرب الوفد عن شكره للمركز على حفاوة الاستقبال، وما قدموه من معلومات، وتم تبادل الدروع التذكارية.