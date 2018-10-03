شرطة الشارقة تتمكن من خفض نسبة الحوادث خلال شهر سبتمبر

الشارقة 24:

كشفت نتائج الخطط التي وضعتها القيادة العامة لشرطة الشارقة للحد من الحوادث المرورية والمخالفات التي تقع خلال الفترة الصباحية، خلال سبتمبر الماضي، عن انخفاض ملموس في معدل الحوادث المرورية التي كانت تعرقل حركة السير على الطرق، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في إمارة الشارقة.

ونتيجة للتدابير التي تم اتخاذها من قبل إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة لضبط حركة السير على الطرق، ومنع السلوكيات المرورية السلبية، والإخلال بقواعد المرور، فقد شهدت شوارع الإمارة انسيابية ملحوظة في الحركة المرورية بفضل حسن توزيع الدوريات المرورية، ورقباء السير، وانتشارهم في الشوارع والتقاطعات والميادين الحيوية، بالإضافة إلى حسن تعاون السائقين مع رجال السير والمرور والالتزام بالقوانين والإرشادات المرورية.

وأكد الرائد عبد الرحمن خاطر مدير فرع التوعية المرورية بشرطة الشارقة، أن إدارة المرور والدوريات تؤدي دورها على أكمل وجه من خلال متابعة تنفيذ الخطط والمراجعة المستمرة لخارطة توزيع الدوريات المرورية، وضمان سرعة استجابتها للتدخل في حالات وقوع الحوادث بمختلف أنواعها، وسرعة فض الاختناقات المرورية، وضمان تيسير حركة المرور، ومنح أولوية السير لحافلات نقل الطلاب، وتمكين المتوجهين لأعالهم في الصباح الباكر من الوصول في الوقت المحدد، إلى جانب تكثيف العمل المروري الميداني خلال ساعات الذروة، معرباً عن تمنياته للجميع بالأمن والسلامة.

كما أوضح مدير فرع التوعية المرورية بشرطة الشارقة، أن الانخفاض الملحوظ في المخالفات المرورية جاء بفضل جهود القيادة العامة لشرطة الشارقة، في تكثيف الحملات التوعوية، وتفعيل دور وسائل الإعلام المرئية، والمقروءة، والمسموعة، والذكية في إيصال الرسالة الأمنية للمجتمع، وما تجده الحملات التوعوية من تجاوب السائقين، ومستخدمي الطريق، مما أدى إلى صعود المؤشرات الإيجابية للوضع المروري في جميع مناطق الإمارة.