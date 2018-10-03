شرطة الشارقة تعقد ورشة "إدارة الابتكار للقادة"

الشارقة 24:

نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة، بمقرها في قاعة العميد حميد سيف، صباح الأربعاء، ورشة "إدارة الابتكار للقادة والمدراء"، برئاسة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة.

حاضر بالورشة الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الذي قدم شرحاً مفصلاً لتحديات العمل الحكومي، وسيناريوهات مستقبل الحكومات، وحكومة المستقبل في دولة الإمارات، وإدارة الابتكار الحكومي، وإدارة الابتكار المؤسسي.

وشكر اللواء الشامسي المحاضر على شرحه الوافي للتطبيق الذي يسهم في تطوير وتسهيل العمل الشرطي، مشيداً بالجهود والحلول القيمة التي توفرها وزارة الداخلية لتقديم أفضل الخدمات والممارسات في المجالات الشرطية والأمنية، بما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة التي تتطلع إلى جعل دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الركب، سواءً على المستوي الإقليمي أو العالمي.

حضر الورشة العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب القائد العام، والعميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية، والعميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد خليفة المري نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة والعقيد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية، والعقيد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والضباط وصف الضباط من ذوي الاختصاص بشرطة الشارقة.