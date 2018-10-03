جامعة "كويمبرا" البرتغالية تمنح حاكم الشارقة دكتوراه فخرية

الشارقة 24:

منحت جامعة "كويمبرا" في البرتغال، إحدى أعرق الجامعات في أوروبا والعالم، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهادة دكتوراه فخرية، تقديراً وتكريماً لإسهامات سموه الثقافية والأدبية، ودوره في دعم ورعاية الإنتاج الثقافي والأدبي والتاريخي على المستويين المحلي والعالمي، وتحويل الشارقة إلى منصة تجتمع فيها ثقافات العالم على أرضية إنسانية واحدة تحترم الاختلاف وتراعي التباين والخصوصية.

ووصفت الجامعة صاحب السمو حاكم الشارقة بالرجل الذي تلتقي عنده جميع الثقافات، من خلال جهوده وإنجازاته الثقافية في مجالات التاريخ والأدب، وبحوثه التي يكشف فيها حقائق تاريخية هامة عن علاقات الشعوب وتطورها.

وأكدت جامعة "كويمبرا"، أن تكريم صاحب السمو حاكم الشارقة هو تكريم لرموز الثقافة الإنسانية، الذين أحدثوا أثراً كبيراً في نسيج العلاقات الثقافية بين الشعوب.

وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال لقائه عدداً من أعضاء المجلس الإداري والعلمي في جولة بالجامعة، أن علم وثقافة الأمم هي قوتها الوحيدة الباقية والمستمرة مهما تبدلت أحوالها السياسية والاقتصادية، وأن قوة الثقافة دائماً أعلى من ثقافة القوة في التأثير بوجدان الأمم وذاكرتها، لأن الذاكرة الإنسانية بطبعها تلفظ السوء وتحتفظ بالجمال، مؤكداً أن العلماء والأدباء والفلاسفة والمؤرخين والفنانين هم ملهموا المستقبل، والصورة الجميلة المستدامة لأي حضارة.

وثمن صاحب السمو حاكم الشارقة، في كلمة ألقاها خلال مراسم حفل التكريم، جهود رئيس وإدارة جامعة "كويمبرا" في دعم مسيرة الثقافة الإنسانية وتعزيز الحوار والشراكة بين الشعوب كافة، وقال سموه: "يُسعدني تواجدي معكم في جامعة كويمبرا التاريخية، ويسرّني الالتقاء بنخبة من الأكاديميين والباحثين، ويُشرّفني قبول هذه الدكتوراه الفخريّة من جامعة كويمبر الرائدة والعريقة".

وأضاف سموه: "قبل بضعة أعوام زرت مكتبة بلدية بورتو لدراسة مذكرات المستكشف البرتغالي فاسكو دا غاما، التي تناولت رحلته البحرية الأولى إلى الهند، تلتها زيارة أخرى قبل 5 أعوام حين كرمتني أكاديمية لشبونة للعلوم ومنحتني وسامها وعضويتها، ومع تكريم جامعة كويمبرا الذي تشرّفت به اليوم تتوطّد علاقتي بالبرتغال وتتعزّز مكانتها في قلبي".

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة: "شكّلت الدراسات المتعمقة للمواد التاريخية من مصادرها المختلفة نواة لرسالات الدكتوراه المتتالية التي بحثتها في جامعة إكسيتر وجامعة درهام في المملكة المتحدة، ودفعني شغفي بالتاريخ وعلاقتي المتينة به لمواصلة تأليف كتبي عن الشعوب والشخصيات والأحداث التي لعبت دوراً بارزاً بتشكيل المشهد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لمنطقتنا، ومن المؤكد أنّ المؤرّخين منكم يدركون جيداً أن العلاقة بين التاريخ وطلبته المخلصين تدوم مدى الحياة وأنا أعتبر نفسي واحداً منهم".

وأشار سموه إلى متغيرات المرحلة وما أفرزته من ضرورة العمل على توفير شروط للنهضة والتنمية تستجيب للتحديات التي أفرزتها، وقال: "يتغيّر العالم من حولنا باستمرار، وفي هذا الإطار، شهدت منطقتنا بشكل خاص تطوراً سريعاً ومتنامياً خلال العقود الأخيرة، وشملت مسيرة التنمية عدداً من القطاعات أبرزها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتقنية".

وقال سموه: "لضمان نجاح جهودنا التنموية وتعزيزها كان لا بد من بناء مؤسسات تعليمية نوعية للتعليم العالي، ما دفعنا للتعاون مع أبرز الجامعات العالمية في أوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا، وأثمر هذا التعاون تأسيس جامعتين نوعيتين وفق أعلى المعايير العالمية خلال زمن قياسي توفران برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات، كما يجري باحثو جامعاتنا ومؤسساتنا البحثية حالياً عدداً من البحوث التطبيقية في المجالات المتصلة بتعزيز تنمية مجتمعاتنا وتطويرها".

من جهتها، نوهت الجامعة خلال الحفل بدور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في استنهاض الثقافة ودعم المثقفين ورعاية المسرح والفنون في العالم العربي، إلى جانب اهتمامه بالإرث الإنساني الحضاري خارج دولة الإمارات ورعايته بغض النظر عن موقعه أو دلالاته الفكرية والعقائدية، مؤكدةً أن الشارقة أصبحت بتوجيهات سموه حاضنة لأهم الفعاليات الإنسانية والثقافية على مستوى العالم.

وثمنت الجامعة الإنتاج الأدبي والثقافي والتاريخي لسموه معتبرةً أنها إضافةً قيمة للإنتاج العربي والعالمي.

ورفعت جامعة كويمبرا علم دولة الإمارات العربية المتحدة على مبنى الجامعة الرئيسي، وعزفت الفرقة الموسيقية هناك النشيد الوطني الإماراتي، احتفاءً بصاحب السمو حاكم الشارقة.

وتجول سموه عقب مراسم تسليم شهادة الدكتوراه الفخرية في كليات وقاعات الجامعة واستمع من المسؤولين عما تقدمه الجامعة من تخصصات ومسارات.

كما زار سموه مكتبة "بيبليوتيكا جوانينا" في الجامعة والتي تم بناؤها في عهد الملك "جواو الخامس"، وتعد واحدة من أكثر المكتبات فخامة في العالم وتضم مجموعة كبيرة من الكتب القديمة والمخطوطات الأصلية.

إنتاج غزير ومكانة رفيعة

ولصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مجموعة من المؤلفات الأدبية والثقافية والتاريخية مثل سيرة مدينة وتحت راية الاحتلال، وسرد الذات، وإني أدين، وحديث الذاكرة، ورحلة بالغة الأهمية، وصراع القوى والتجارة في الخليج، واقتصاد إمارات الساحل العربي في القرن الـ 19، والقواسم والعدوان البريطاني، وفرائد البيان، وكلمات في المسرح، ونشيج الوداع، ورسالة إلى أهل المسرح، إلى جانب عدد من المسرحيات من ضمنها، داعش والغبراء، وعلياء وعصام، والحجر الأسود، وطورغوت، والإسكندر الأكبر وغيرها من المؤلفات الأخرى.

ويضاف التكريم الأخير إلى سجل سموه الحافل بالأوسمة والشهادات الفخرية التي قدمتها له أهم المراكز العلمية والثقافية في العالم، من ضمنها 16 شهادة دكتوراه فخرية، من جامعات مثل جامعة باريس ديدرو في فرنسا، وجامعة كانازاوا في اليابان، والقاهرة في مصر، وجامعة شيفيلد في المملكة المتحدة، والجامعة الأردنية، وجامعة ماك ماستر في كندا، وساوث بانك وجامعة أدنبرا في بريطانيا، والجامعة الإسلامية العالمية في كوالالمبور ماليزيا، وأكاديمية العلوم الروسية، وجامعة الخرطوم في السودان.

كما يتولى سموه عدداً من المناصب الفخرية مثل: الرئيس الأعلى للجامعة الأميركية في إمارة الشارقة منذ عام 1997، والرئيس الأعلى لجامعـة الشارقـة منذ عام 1997، وأستاذ زائر في جامعة اكسيتر منذ عام 1998، والعضو المؤسس في مجلس الداعمين بجامعة كامبردج منذ 21 يونيو 2004، والعضو المؤسس في مجلس الداعمين بجامعة اكسيتر، منذ 15 مايو 2007، وعضو أكاديمية العلوم، لشبونة، منذ أكتوبر 2013.