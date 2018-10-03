"مؤتمر بلفاست" يسلط الضوء على تجربة نجاح الشارقة كمدينة صحية

الشارقة 24:

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في إمارة الشارقة، الثلاثاء، خلال مؤتمر المدن الصحية الدولي في بلفاست – إيرلندا، الذي تشارك فيه 60 دولة حول العالم، عرضاً حول نجاحها في تنفيذ برنامج المدن الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية، مسلطةً الضوء على سلسلة المبادرات، التي أطلقتها لتعزيز رفاهية المجتمع عموماً.

وأكد سعادة الدكتور عبد العزيز المهيري، رئيس اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية في إمارة الشارقة، خلال المؤتمر، أن إمارة الشارقة أطلقت مجموعةً واسعةً من المبادرات لدعم صحة المجتمع، من خلال تركيزها على القضايا البيئية والصحية، حيث تحرص إمارة الشارقة على تحقيق أعلى مستويات المعيشة والتنمية المستدامة لأهاليها من خلال الشراكة المجتمعية.

وأشار الدكتور المهيري، إلى أن إمارة الشارقة هي أول مدينة عربية تنضم إلى الشبكة الإقليمية للمدن الصحية في منظمة الصحة العالمية، مما يمثل تتويجاً لجهود دولة الإمارات عموماً، والشارقة خصوصاً نحو تحسين مستوى معيشة المقيمين على أراضي دولة الإمارات.

وأضاف، أن جهود الإمارة بتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أدت إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعات المختلفة، وزيادة ثقة الأهالي في جودة الخدمات المقدمة، كما ساهم في رفع مستوى المشاركة والتفاعل.

ولفت رئيس اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية في إمارة الشارقة، فتم إنشاء إدارة خاصة ببرنامج المدن الصحية في هيئة الصحة بإمارة الشارقة، لمتابعة البرنامج وتوسيع نطاقه، وتعزيز آليات التنسيق، والترويج لإمارة الشارقة بصفتها نموذجاً ناجحاً في تنفيذ برنامج المدن الصحية تحتذي به الدول الأخرى، مؤكداً أن رسالة توسعة نطاق المدن الصحية في الشارقة تستهدف تحقيق أعلى مستويات جودة الحياة والتنمية المستدامة لسكان الشارقة، من خلال الشراكة المجتمعية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وتابع أن نتائج التقييم، سلطت الضوء على الاهتمام الكبير لصاحب السمو حاكم الشارقة وحرصه على استيفاء إمارة الشارقة للمعايير المطلوبة، لتصبح أول دولة عربية تحصل على هذا اللقب، لافتاً إلى مشاركة المجتمع والقطاع الخاص في حصول الشارقة على لقب مدينة صحية.

وأكد الدكتور المهيري أهمية برنامج المدن الصحية في مواجهة التأثير السلبي للتمدن على الصحة، وبالتالي نشر أنماط الحياة الصحية من خلال الشراكة المجتمعية الفعالة.

يعمل برنامج المدن الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية على إشراك الحكومات المحلية في تنمية القطاع الصحي في محاولة لوضع الصحة على رأس الأجندة الاجتماعية، والاقتصادية والسياسية للدول، كما يعمل البرنامج على إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين في إدارة المدينة لتسخير القيادة والابتكار والتغيير من أجل تعزيز الصحة والرفاهية، ومواجهة تحديات الصحة العامة المحلية.

وتعد إمارة الشارقة، أولى مدن المنطقة نيلاً للقب "مدينة صحية" في عام 2015، ضمن برنامج المدن الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية، حيث تشترط منظمة الصحة العالمية استيفاء ما لا يقل عن 80% من المعايير في مختلف المجالات لنيل اللقب، وعليه استوفت الشارقة 88% من المعايير المطلوبة، مستوفية بذلك 70 من أصل 80 مؤشراً.

وتمثل إمارة الشارقة دولة الإمارات العربية المتحدة في المؤتمر الدولي، الذي يعقد على مدى 4 أيام تحت رعاية منظمة الصحة العالمية، وتعد الإمارة إحدى المدن التي اختارتها منظمة الصحة العالمية لاستعراض قصة نجاحها، إلى جانب المدن الصحية من تركيا، الولايات المتحدة الأميركية، روسيا، الدنمارك، والبرتغال.

وبرنامج المدن الصحية بمثابة حركة ديناميكية، ومنصة للتعاون بين القطاعات تحت القيادة والالتزام على كافة المستويات السياسية على مستوى المدينة، بهدف إنشاء هياكل تنظيمية لتنفيذ العمليات وصياغة رؤية مشتركة للمدينة مع التركيز على تنمية الصحة العامة، لبناء شبكات وشراكات، في إطار البرنامج.

هذا ويعقد مؤتمر المدن الصحية الدولي كل 5 سنوات، ويقدم الفرصة للاستفادة من أعمال المدن الصحية على مستوى العالم بحضور السياسيين، وصناع القرار، وكذلك الخبراء التقنيين.

ويركز مؤتمر المدن الصحية الدولي، الذي يتضمن عدداً من المحاضرات وورش العمل والزيارات، على الموضوعات الـ 6 للرؤية السياسية الجديدة لشبكة المدن الصحية الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية، وتشمل: الأشخاص، والمكان، والمشاركة، والازدهار، والكوكب، والسلام.