مجلس أولياء أمور المنطقة الوسطى يشيد بجهود كبار السن

الشارقة 24:

احتفل مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى التابع لمجلس الشارقة للتعليم بحكومة الشارقة باليوم العالمي لكبار السن، بحضور راشد عبد الله المحيان رئيس المجلس وعلي سيف النداس نائب رئيس المجلس والدكتور محمد عبد الله بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد وراشد القابض الطنيجي نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد وأعضاء المجلس ولفيف من أهالي المنطقة الوسطى من كبار السن.

وأكد راشد المحيان على أهمية الاحتفال بكبار السن وتوقيرهم، وأشار إلى أن هذا اليوم هو يوم وفاء وعرفان واعتراف بالجميل لهذه الفئة التي قدمت الكثير لهذا الوطن من بناء للحضارة.

من جهتهم تقدم المشاركون من كبار السن بالشكر لمجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى على كافة الجهود التي يقوم بها، وأعربوا عن سعادتهم بهذه الفعاليات والأنشطة التي أدخلت البهجة على قلوبهم وأشعرتهم باستمرار تواصلهم مع المجتمع.