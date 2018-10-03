مجلس أولياء أمور دبا الحصن يزور كبار السن

الشارقة 24:

بمناسبة يوم المسن العالمي، زار وفد من مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بمدينة دبا الحصن التابع لمجلس الشارقة للتعليم بحكومة الشارقة، كبار السن في منازلهم، وسط ترحيب كبير من المسنين وأسرهم، وذلك تقديراً لعطاء كبار السن وإسهاماتهم في المجتمع.

ضم الوفد محمد راشد رشود رئيس المجلس ومحمد سيف الأقرح الظهوري نائب رئيس المجلس وحسن محمد صقروه الظهوري عضو المجلس.

وأكد محمد راشد رشود رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بدبا الحصن حرص المجلس على تنفيذ تلك الفعاليات التي تعود بالإيجابية على المجتمع، حيث تعزز الزيارة من قيم التراحم والتواصل.

وأفاد محمد سيف الأقرح الظهوري نائب رئيس المجلس بأن زيارة كبار السن تأتي من باب الوفاء والاعتراف بعطائهم.