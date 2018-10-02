مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية تنظم جلسة للعصف الذهني

الشارقة 24:

نظمت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، يوم الثلاثاء، بالتعاون مع اللجنة الإماراتية الوطنية للتربية والثقافة والعلوم والمدارس المنتسبة لليونسكو في دولة الإمارات العربية المتحدة، جلسة للعصف الذهني في مجال الخدمات الإنسانيّة، بحضور عدد كبير من طلاب المدارس، بهدف تشجيع المشاركة الشبابيّة في الخدمات الإنسانيّة، والتركيز عليها ورفع الوعي بها، وتسليط الضوء عليها كمجال مهم، بالإضافة إلى دعم الأشخاص من ذوي الإعاقة في شتّى الميادين، وتسهيل تعليمهم ومشاركاتهم الفعّالة في المجتمع، من خلال استخدام قنوات التعليم وتكنولوجيا المعلومات.

وأشادت سعادة أمل الكوس الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، بالمستوى المتقدم للمدينة في خدمة الأشخاص من ذوي الإعاقة وفق أفضل الممارسات العالمية، وأوضحت أنه في يوليو الماضي، انضمت ثلاث مدارس واقعة تحت إدارة المدينة إلى مدارس اليونسكو، وهي "مركز التدخل المبكر، ومدرسة الوفاء لتنمية القدرات، ومدرسة الأمل للصم"، لتكون أول مدارس تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة منخرطة ضمن الشبكة.

وأشارت سعادتها، إلى أن جلسة العصف الذهني اليوم، تعتبر جزءاً من سلسلة جلسات تُعقد لجمع الشباب المبدع والمتميّز في دولة الإمارات، لإعطائهم منبراً فكرياً حيوياً يسهم في تقديم حلول مبتكرة وعصريّة لقضايا محلية ودوليّة في عدّة مجالات، ولفتت إلى أهمية التركيز على قطاع الخدمات الإنسانيّة ودعمه كقطاع مهم ومنتج في الدّولة، والسعي إلى تسخير تكنولوجيا المعلومات لرفع الوعي بقطاع الخدمات الإنسانيّة ودعم وتشجيع المشاركة الفعّالة للشباب من الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات.

في بداية الجلسة، قدمت مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية منى عبد الكريم اليافعي، من خلال محاضرة بعنوان "قل ولا تقل"، شرحاً وافياً عن المصطلحات الواجب استخدامها مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة اليومية، بعيداً الأذى النفسي، فمثلاً لا تقل "المنغوليون"، وقل "الأشخاص من ذوي متلازمة داون"، وأيضاً لا تقل "أطرش"، وقل "أصم أو شخص من ذوي الإعاقة السمعية".

من جانبها، أكدت الدكتورة سامية محمد صالح مديرة مدرسة الوفاء لتنمية القدرات، أن الورشة تأتي في إطار الاستعداد للحملة الإعلامية للتوعية بالإعاقة الذهنية التي تنظمها المدرسة في فبراير المقبل، وتعريف الطلاب من غير ذوي الإعاقة بالمصطلحات والأساليب الواجب استخدامها لدى التحدث والتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشارك الطلاب بفعالية ضمن ورش الرسم والتلوين، التي جمعتهم بزملائهم من مدرسة الوفاء لتنمية القدرات.

وشكل الطلاب خمس مجموعات ناقشت سبل دعم الأشخاص من ذوي الإعاقة، وتعزيز مفهوم السعادة في مجال الخدمات الإنسانيّة، ورفع الوعي حول الإعاقة الذهنيّة، وتيسير سبل التعليم لهم، بهدف تشجيع الشباب المبدع والمتميّز في دولة الإمارات، على تقديم حلول مبتكرة لخدمة مجتمعهم والتركيز على أهميّة قطاع الخدمات الإنسانيّة، ودعمه كقطاع مهم ومنتج في الدّولة، والسعي إلى تسخير تكنولوجيا المعلومات، لرفع الوعي عن قطاع الخدمات الإنسانيّة، ودعم وتشجيع المشاركة الفعّالة للشباب من ذوي الإعاقة في شتّى المجالات في الدولة.

وأكدت الدكتورة سامية، أهمية التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتأكيد على تعليمهم ودمجهم وتعزيز تمكينهم ومناصرتهم، وترسيخ مبدأ المسؤولية المجتمعية، ودعت جميع الأفراد والمؤسسات إلى إدراك المعاني العميقة لهذا المبدأ، والعمل وفق ذلك بما يحقق المزيد من النجاح والتقدم للمجتمع.