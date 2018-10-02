مجمع الشارقة للبحوث يناقش مستقبل الابتكار

الشارقة 24 – وام:

استضاف مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ورشة عمل بعنوان "مستقبل الابتكار وإطلاق مشروع مدن المستقبل".

شهدت الورشة، التي عقدت مؤخراً، مناقشات موسّعة حول آفاق تحديد مستقبل الابتكار في المدن الذكية، بمشاركة نخبة من الشخصيات القيادية والحكومية ورواد الأعمال والخبراء، مع التركيز على المقومات التنافسية للإمارة، والتي تؤهلها للتحول إلى مركز عالمي رائد في مجال البحوث وريادة الأعمال والابتكار.

وتمثل الورشة، استكمالاً للتعاون المثمر بين "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار"، و"كاتابولت: تحالف مدن المستقبل"، التابعة للحكومة البريطانية والمعنية بتطوير الخدمات المبتكرة والبنية التحتية، لتلبية الاحتياجات الذكية للمجتمعات، والذي يمثل دفعة قوية لتأسيس شراكة فاعلة بين المملكة المتحدة والشارقة، في تحفيز الاستثمار في مجالات التكنولوجيا والبحث والابتكار والمعرفة، وذلك بالاستفادة من مزايا المجمع، الذي يبرز كمحفز اقتصادي للمعرفة والابتكار وريادة الأعمال.

وأوضح حسين المحمودي الرئيس التنفيذي للمجمّع، أنّ ورشة "مستقبل الابتكار وإطلاق مشروع مدن المستقبل" تمثل ترجمةً حقيقية لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في جعل الابتكار والبحوث والعلوم والتكنولوجيا أسساً متينة للاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أنّها خطوة متقدمة على درب تفعيل الشراكات الدولية في سبيل استشراف وصنع المستقبل باعتباره أولوية قصوى في دولة الإمارات وإمارة الشارقة، التي باتت لاعباً محورياً اليوم في صياغة ملامح الثورة الرقمية والتحول التكنولوجي والانفتاح الاقتصادي على الخارطة الدولية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة إيمي هوشاديل مدير إدارة وتطوير الأعمال الدولية "كاتابولت: تحالف مدن المستقبل"، أن الورشة تعد خطوة أساسية في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها كل من دولة الإمارات والمملكة المتحدة، في تعزيز البنى التحتية لبناء اقتصاد معرفي مبتكر في إمارة الشارقة، كما سلطت الورشة الضوء على مجتمع الأعمال في الشارقة، وحث رواده على تبني فكر الابتكار، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة في الإمارة.