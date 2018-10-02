شرطة الشارقة تُكرّم هيئة كهرباء الإمارة

الشارقة 24:

كرّمت القيادة العامة لشرطة الشارقة، هيئة كهرباء ومياه الإمارة، لتعاونها المستمر ودعمها لفعاليات وأنشطة القيادة العامة، والتنسيق المستمر لما فيه صالح الإمارة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

جاء ذلك خلال استقبال، سعادة الدكتور المهندس راشد الليم لوفد من القيادة العامة لشرطة الشارقة، برئاسة سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة.

وأعرب سعادة الدكتور المهندس راشد الليم، عن اعتزازه بهذا التكريم، وأكد أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين الجانبين، لخدمة وأمن المجتمع.

من جهته، أعرب سعادة اللواء الشامسي عن تقديره للجهود التي تبذلها الهيئة، وتعاونها في المشروعات والفعاليات، في إطار الشراكة والتعاون القائم بين الجانبين، التي تعزز الإسهام المشترك في دفع عجلة النمو والتقدم الاقتصادي والحضاري في إمارة الشارقة، وأشاد سعادته بالمبادرات المجتمعية التي تطلقها الهيئة لخدمة المجتمع، والتوعية بأهمية الاستخدام الأمثل للطاقة والمياه، ووقع على وثيقة الترشيد.

وأوضح سعادته، أن هذا التكريم يأتي في إطار الشراكة المجتمعية المثمرة، وتتويجاً لما قدمته إدارة خدمات الكهرباء ومديرها المهندس حسن الزرعوني وفريق العمل، من جهود إيجابية وتعاون في صيانة المباني خاصة في معسكر الطوارئ.