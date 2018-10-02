"أراد" تكشف النقاب عن مخطط مركز الجادة النهائي بالشارقة

الشارقة 24 – وام:

كشفت شركة "أراد"، النقاب عن المخطط النهائي للمركز الرئيسي- القلب النابض لمشروع الجادة السكني المتكامل في إمارة الشارقة، الذي صممته شركة زها حديد العالمية للهندسة المعمارية، والذي سيشكل عند اكتماله إحدى أبرز الوجهات الترفيهية على مستوى دولة الإمارات، ويترجم رؤية الجادة للمساهمة في رسم مستقبل مشرق للإمارة.

وأوضح الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس إدارة "أراد"، "لقد كان هدفنا الأساسي عند إطلاق الشركة يتمحور حول تشييد مجتمعات متكاملة تمنح قاطنيها تجربة ملهمة ضمن أجواء عائلية نابضة بالحياة وتمت ترجمة هذه الرؤية، من خلال التصميم العصري للمركز الرئيسي والذي سيشكل مقصداً رئيساً للقاطنين في الجادة، ووجهة جاذبة للمجتمعات المحلية في إمارة الشارقة ومختلف أرجاء إمارات الدولة قاطبة".

وأضاف الشيخ سلطان بن أحمد، أنه من هذا المنطلق نحن بصدد بناء شراكات استراتيجية جديدة لمشروع المركز الرئيسي للجادة، وسنعلن عن ذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة، مشيراً إلى البدء في الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من المركز الرئيسي، والتي تشمل مركز المبيعات العصري لشركة أراد، ودار سينما خارجية، ومساحة مخصصة لشاحنات بيع الطعام وساحة للتزلج وغيرها من المرافق العائلية المميزة، ويتوقع الانتهاء من هذه المرحلة بحلول نهاية الربع الأول من العام المقبل، كما تخطط الشركة للانتهاء من جميع أعمال المجمع بأكمله بحلول 2022.

ويقام المركز الرئيسي على مساحة تزيد عن حجم 25 ملعباً لكرة القدم، وبواقع 1.9 مليون قدم مربعة، ويضم بين جنباته العديد من المساحات الخضراء الرحبة والمعالم والمسطحات المائية، وتم تصميمه بعناية ليكون ملائماً للمشاة حتى خلال أكثر شهور الصيف حرارة، ويبلغ إجمالي مجموع المساحات الخضراء ضمن المركز الرئيسي 732 ألف قدم مربعة.

وسيكون المركز الرئيسي، منطقة لا يسمح فيها باستخدام السيارات، ويضم في وسطه ساحة عامة للفعاليات الاجتماعية الكبرى، مثل احتفالات اليوم الوطني وغيرها من المناسبات المماثلة، وتتضمن معلماً مائياً مميزاً، وباقة من المقاهي الراقية حول واجهة مائية، وسيتخلله ممر دائري يمكن للقاطنين والزوار من خلاله التجول في المكان واكتشاف مرافقه الاستثنائية، وإضافة إلى المرافق الترفيهية والرياضية المتنوعة، سيحتضن المركز محلات كبيرة للتجزئة، للعديد من العلامات العالمية الجديدة.