سيف الزعابي: "جيتكس" فرصة إعلامية لإبراز التطورات الرقمية

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أعلن سيف أحمد الزعابي رئيس اللجنة الإعلامية التي شكلتها دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة، أنه تنفيذاً لتوجيهات اللجنة المنظمة متمثلة في دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، ولضمان الإشراف المتكامل على مشاركة جناح حكومة الشارقة، في معرض "أسبوع جيتكس للتقنية 2018"، شكلت الدائرة اللجنة، وأوكلت إليها عمليات الإشراف والمتابعة لكل الاحتياجات والنشاطات الإعلامية، وإدارة المحتوى الإعلامي، بالتنسيق مع جميع الدوائر والجهات المشاركة.

وأوضح الزعابي، في تصريح لـ "الشارقة 24"، على هامش ورشة العمل التي نظمتها الدائرة، للمنسقين الإعلاميين المشاركين في المعرض، أن الورشة هدفت إلى وضع وتنظيم مسار إعلامي، خلال فعاليات المعرض، بالتنسيق مع كافة الجهات المشاركة وكوادرها الإعلامية، مؤكداً أن معرض جيتكس، يعتبر منصة مثالية وفرصة إعلامية لإبراز أهم التطورات الرقمية والتكنولوجية، وتسليط الضوء على الأفكار والخطوات والابتكارات التي تشهدها إمارة الشارقة، في ظل الجهود المشتركة، لترسيخ مكانة الإمارة الباسمة، كمركز عالمي مفضل للأعمال والاستثمار، ومنارة إقليمية للتحول الرقمي.