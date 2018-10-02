عبد الله بن سالم يفتتح معرض الساعات والمجوهرات

الشارقة 24 - أحمد البيرق:

أشاد سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، بنجاح مركز إكسبو الشارقة في استقطاب العديد من الأجنحة الدولية، والعارضين الجدد من نخبة صانعي ومصممي وتجار الساعات والمجوهرات في العالم، الذين لمسوا أهمية هذا المعرض كمنصة إقليمية للانطلاق والتوسع وتعزيز حضورها وتطوير أعمالها في مختلف أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثمناً سموه جهود غرفة الشارقة، ومركز إكسبو، للارتقاء بمكانة هذا المعرض الذي يحظى برعاية واهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة حثيثة من لدن سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وتعزيز أهميته ودوره الحيوي، على خارطة الفعاليات العالمية المتخصصة بمجال الساعات والمجوهرات.

جاء ذلك في تصريح لسموه، عند افتتاحه قبل ظهر يوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الـ 45 من "معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات"، في مركز إكسبو الشارقة، والتي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتستمر حتى 6 أكتوبر الجاري.

وقام سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، فور وصوله لمقر إقامة المعرض، يرافقه الشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وسعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، إلى جانب عدد من المسؤولين، بجولة في أرجاء المعرض الذي تعرض فيه أكثر من 500 شركة وعلامة تجارية وطنية وعالمية، يمثلون 25 دولة، أحدث تصاميمهم وإبداعاتهم من المجوهرات والمشغولات الذهبية والساعات والذهب والألماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ.

والتقى سموه مع عدداً من مسؤولي الشركات الإماراتية والأجنحة الأجنبية المشاركة في المعرض، الذي يُقام بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حيث اطلع سموه من خلال الشرح الذي قدّمه له العارضون على واقع سوق صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات، وآخر تطوراتها وتوجهاتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وتفقد سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، معروضات الشركات اليابانية التي تشارك بلادها للمرة الأولى، بجناح وطني ضخم في المعرض الذي يمتد على مساحة 30 ألف متر مربع، كما تفقد سموه الجناح الهندي الذي يشارك بأكبر جناح أجنبي في الحدث.

واطلع سموه، على معروضات أجنحة هونغ كونغ وإيطاليا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند ولبنان والعديد من الشركات والعلامات التجارية الشهيرة التي تشارك في المعرض من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وروسيا ولاتفيا وليتوانيا والسعودية والأردن والبحرين وتايوان، إضافة إلى مجموعة شركات "مالابار للذهب والماس" التي تشارك للمرة الأولى في المعرض.

وزار سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، منصة "مجوهرات سالم الشعيبي"، الراعي البلاتيني للحدث، والتي تشارك في المعرض منذ انطلاقته قبل 24 عاماً.

كما تفقّد سموه، منصة الشركات الإماراتية التي تضم عدداً من مصممات المجوهرات الإماراتيات بعرض أحدث مجموعاتهن المبتكرة من المجوهرات الذهبية والألماسية، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة في إطار حرص الغرفة وجهودها المستمرة لدعم مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة والترويج لها في كافة المعارض والأحداث المتخصصة.

مركز اقتصادي

من جانبه، أكد سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، اهتمام الغرفة بدعم وتطوير فعاليات المعارض التي ينظمها ويستضيفها مركز إكسبو الشارقة بشكل مستدام، انطلاقاً من حرص الغرفة على الإسهام الفاعل والحيوي في ازدهار القطاعات التجارية والصناعية والمهنية على كافة المستويات، ومن بينها صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات في الشارقة التي تتمتع بمصداقية عالمية، لجهة دقة معايير الذهب في ظل القوانين الناظمة لآليات العمل في القطاع، ونظراً لأهمية المعارض المتخصصة ودورها الحيوي والمباشر في تحفيز نشاط مختلف قطاعات الأعمال.

وأشار سعادة العويس إلى أن قطاع المعارض، يُعتبر واحداً من أهم الصناعات التي تسهم في ترسيخ وإغناء مقومات ومزايا الاستثمار في الشارقة والترويج للإمارة كمركز اقتصادي وثقافي وحضاري بارز على الصعيدين الإقليمي والدولي، في ضوء الرؤية الاقتصادية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وفي ظل البيئة التنافسية الإيجابية والخدمية المتقدمة والتشريعية الحديثة والبنية التحتية المتطورة ومنظومة الإجراءات اللوجستية السريعة وعالية الكفاءة.

حُلّة جديدة

من جهته، أعلن سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن المعرض في دورته الخريفية لعام 2018، يستقبل زواره بحُلّة جديدة كُلياً وبديكورات جمالية أنيقة وحديثة وأجواء تشجع على الاستمتاع بتجربة فريدة في اقتناء الذهب والمجوهرات والساعات، حيث يلبي المعرض مختلف أذواق محبي اقتناء المجوهرات التقليدية والعصرية على مستوى المنطقة، عدا عما يوفره الحدث من فرص وفيرة للفوز في السحوبات على باقة من الجوائز والهدايا الثمينة، منوهاً سعادته إلى أن التطوير واللمسات الجمالية التي أضفاها المركز على الحدث على أكثر من صعيد ستحظى برضا الزوار الذين تنتظرهم العديد من المفاجآت السارة والفرص الكبيرة للفوز بجوائز مجزية في حال دخولهم بالسحوبات اليومية مقابل كل عملية شراء بمبلغ 500 درهم، وذلك تحت إشراف غرفة الشارقة.

وأعرب سعادة المدفع عن توقعاته، بأن يُحقق المعرض في دورته الجديدة نتائجاً إيجابية مُرضية للعارضين وتجار الذهب والمجوهرات، وأن يشهد إقبالاً متزايداً من الزوار أسوة بالدورة الماضية التي شهدت نمواً في عدد الزوار بنسبة 8%، بعد أن نجحت في استقطاب أكثر من 61465 زائراً، وخاصة في ضوء دراسات السوق التي تشير إلى نجاح الإمارات على مدى الأعوام الماضية في تبوأ المركز الأول عالمياً في تجارة الألماس بنحو 26 مليار دولار، وهو ما يجعل منها السوق التجاري الأكبر والأهم عالمياً، إلى جانب استحواذها على 14% من حجم تجارة الذهب العالمية، وهو ما يعزّز من تنامي قدرتها التنافسية في مجال صناعة الذهب وأهميتها على خارطة تجارة الذهب العالمية.

وتنعقد فعاليات الدورة 45 من المعرض، في وقت حلّ الذهب الخام ونصف المشغول في المرتبة الأولى كأفضل السلع المستوردة إلى الإمارات، بحصة بلغت نسبتها 10% من إجمالي وارداتها السنوية، وبقيمة إجمالية بلغت 96 مليار درهم.

الأكبر من نوعه

ويشهد المعرض الذي يُعتبر الأول والأكبر من نوعه على أجندة المعارض التجارية المتخصصة في دولة الإمارات والمنطقة، في يومه الأول سحباً على طاقم من الألماس والذهب، ثم في يومه الثاني سحباً على خاتم من الألماس.

في حين يشهد اليوم الثالث واليوم الرابع سحباً على طقمين من الألماس، وصولاً إلى يوم المعرض الأخير الذي سيشهد إجراء السحب الكبير على 1 كيلو غرام من الذهب.

وتتميز هذه الدورة التي تُقام على مدى 5 أيام، بشراكة مختبرية وثقافية مع كل من المنظمة العالمية للأحجار الكريمة و"IDT" و"GIA"، بأول مشاركة لليابان في هذا الحدث الذي انطلق قبل 24 عاماً، ممثلة بجناح وطني ضخم يضم نخبة من الشركات اليابانية التي تحظى بسمعة عالمية مرموقة في مجال تصميم وصناعة وتجارة الساعات والمجوهرات.

بينما تشارك الهند بأكبر جناح وطني في المعرض يضم تحت مظلته 58 شركة، تعرض أحدث مشغولاتها لهذا الموسم من تشكيلات الجواهر التقليدية والمعاصرة.

وحلت هونغ كونغ ثانية في عدد العارضين ضمن جناحها الوطني الذي يضم 55 عارضاً، إلى جانب أجنحة دول أخرى رائدة في مجال صناعة الساعات والمجوهرات، من أبرزها الجناح الإيطالي الذي يضم 30 عارضاً، واللبناني الذي يضم 28 عارضاً، ثم التركي والتايلاندي الذي يضم كل منهما 12 عارضاً، ثم والسنغافوري الذي يضم 10 عارضين.

الشراء المباشر

ويفتح المعرض الذي يُتيح لعامة الجمهور إمكانية الشراء المباشر، أبوابه من الساعة 12 ظهراً لغاية 10 مساء، باستثناء يوم الخميس من الساعة 12 ظهراً ولغاية 11 مساء، ويوم الجمعة من 3 بعد الظهر ولغاية 11 مساء.

ويخصص المعرض فترة للسيدات فقط يوم الأربعاء من الساعة 12 ظهراً ولغاية الرابعة بعد الظهر، والدخول مجاني للجميع.

ويبرز "معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات"، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة مرتين سنوياً، كواحد من أهم وأبرز الفعاليات التي تُعزّز سوق المنتجات الفاخرة في الدولة، وتسهم في نمو مبيعات الذهب والألماس والساعات والمجوهرات، خاصة في ظل تمتع دولة الإمارات بسوق منتجات فاخرة سريعة النمو، وطلب مرتفع من جانب المواطنين والمقيمين والسياح وخاصة جيل الشباب الذين يحرصون على مواكبة أحدث خطوط الموضة ويمتلكون اهتماماً واسعاً بالعلامات التجارية الفاخرة، وتحديداً في مجال الساعات والمجوهرات.