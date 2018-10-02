إلكترونية الشارقة تنظم ورشة لمنسقي الجهات الإعلامية بجيتكس

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أقامت دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، ورشة عمل للمنسقين الإعلاميين المشاركين في معرض "أسبوع جيتكس للتقنية 2018"، بحضور نور النومان مدير الدائرة، وأكثر من 40 موظفاً يمثلون 36 جهة من مختلف دوائر الإمارة.

وهدفت الورشة، إلى استعراض ومناقشة كافة تفاصيل مشاركة الجهات الحكومية، تحت مظلة دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، في معرض "أسبوع جيتكس للتقنية 2018"، الذي يعتبر أكبر حدث متخصص في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، وثالث أكبر معرض من نوعه في العالم، والذي سيقام خلال الفترة من 14 حتى 18 أكتوبر الجاري، في المركز التجاري العالمي بدبي.

وخلال الورشة، تم تسليط الضوء على مختلف الجوانب الإعلامية المتعلقة بمشاركة حكومة الشارقة في المعرض، بما في ذلك نظرة عامة عن المعرض، ولمحة عن المشاركات السابقة للجهات والنجاحات المحققة، وعرض الجناح الخاص بحكومة الشارقة، وأبرز خصائصه وجوانبه الجديدة.