اللواء الشامسي يبحث مشاركة شرطة الشارقة بـ "جايتكس 2018"

الشارقة 24:

ترأس اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، الثلاثاء، اجتماع فريق العمل على مستوى القيادة العامة لشرطة الشارقة وإداراتها المختلفة، للتحضير لمشاركة القيادة في معرض "جايتكس للتقنية" 2018، والذي عقد بمكتبه.

وبحث الاجتماع استعدادات شرطة الشارقة للمشاركة في معرض وأسبوع "جايتكس للتقنية 2018"، والمقام خلال الفترة من 14 – 18 أكتوبر الجاري بمركز دبي التجاري العالمي.

كما استعرض المشاريع والمبادرات المعدة من قبل الإدارات المعنية للمشاركة في المعرض، ووقف على مدى ملاءمتها للمعايير التي تعكس مستوى التقدم التقني والفني لشرطة الشارقة ومواكبتها لأحدث المعطيات، في إطار سعيها لتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في خدمة الأمن بمختلف تخصصاته، إلى جانب التطبيقات والمبادرات التي أطلقتها شرطة الشارقة في مجال الارتقاء بخدمات المتعاملين.

ووجه اللواء الشامسي بالحرص على تقديم الأفضل وإبراز الصورة الحقيقية والمشرفة لما وصلت إليه القيادة العامة لشرطة الشارقة من تقدم في مختلف المجالات المهنية والتقنية والفنية.

حضر الاجتماع العميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية، والعقيد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية بالإنابة، والعميد عارف حسن هديب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، والعقيد ناصر سعيد بن عفصان مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات، وأعضاء الفريق من مختلف إدارات شرطة الشارقة.