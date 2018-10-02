"أطفال الشارقة" تحتفل بيوم المسن العالمي

الشارقة 24:

بمناسبة اليوم العالمي للمسن، نظمت "أطفال الشارقة"، احتفالية بمركز الطفل للفنون في ضاحية مغيدر، استهدفت كبار السن في نادي الأصالة للرعاية المنزلية التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية، يوم الإثنين الماضي.

وجاء تنظيم هذه الاحتفالية، دعماً لمتابعة عضوية الشارقة في الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن، وضمن التفاعل بين الأجيال، لمحور الاحترام والاندماج، إلى جانب تعزيز قيم احترام وتقدير كبار السن في نفوس الأطفال، وتسليط الضوء على الإسهامات الكبيرة التي قدمها المسنون وإنجازاتهم في المجتمع، واعترافاً بدورهم الكبير، في مسيرة التنمية التي شهدتها وما زالت تشهدها الدولة.

وتضمنت الاحتفالية، مجموعة من الفقرات والاستعراضات والأهازيج الشعبية، التي قدمها الأطفال، لرسم الابتسامة على وجوه المسنين، بالإضافة إلى مسابقات في الموروث الشعبي منها: مسابقة "الطوي"، كما تحاور الأطفال مع المسنين حول الحياة القديمة، وتبادلوا الحكايات والقصص والذكريات عن ماضيهم، فضلاً عن الورش المتنوعة كورشة الطهي الصحي التي قدمها مركز الشيف الدولي بالشارقة، وورشة "دخون زمان أول" والتصوير "عكس".

وفي ختام الفعالية، تم تكريم دائرة الخدمات الاجتماعية والمسنين، وتوزيع الهدايا عليهم، والتقاط الصور التذكارية معهم.