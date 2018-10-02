فريق السعادة بشرطة الشارقة ينظم "ملتقى كبار الخبراء"

الشارقة 24:

ضمن جهود إدارة مراكز الشرطة الشاملة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة في ترسيخ الإيجابية، وتعزيز مؤشرات السعادة في بيئة العمل، وتزامناً مع اليوم العالمي لكبار السن في الأول من أكتوبر من كل عام، نظم فريق السعادة والإيجابية، بمقر ضاحية واسط، فعالية "ملتقى كبار الخبراء"، بحضور العقيد جاسم محمد الحصان رئيس مركز شرطة الغرب الشامل ورؤساء وضباط مراكز الشرطة الشاملة.

ورحب كبار الضباط بالعاملين بمراكز الشرطة من كبار السن، وأثنوا على ما قدموه من عطاء في فترة خدمتهم، مثمنين خبراتهم.

وعلى هامش الملتقى قام فريق السعادة والإيجابية، بالتعاون مع مركز إسعاد العاملين، بالتنسيق مع الشركاء في مجال تقديم الخدمات الصحية للمشاركة ضمن برامج الفعالية، وتوفير كشف صحي مكاني للمشاركين، وقدمت عيادة سني والمستشفى الأوروبي العربي ومركز ابتسامة بغداد، فحوصات أولية شاملة طبية مع تقديم النصائح الطبية لهم.

وفي ختام الفعالية قام العقيد جاسم الحصان بتكريم المشاركين، متمنياً لهم التوفيق.