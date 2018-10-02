"موارد الشارقة" تطرح 25 برنامجاً تدريبياً في أكتوبر

الشارقة 24:

طرحت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، جدول برامجها التدريبية لموظفي الحكومة، لشهر أكتوبر الجاري، في مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية.

ويأتي تنفيذ هذه البرامج، في إطار خطط الدائرة، لتنمية وتطوير موظفي الحكومة في جميع المجالات المهنية التخصصية والمساندة، سعياً لخلق قوى عمل وطنية تقود وتحقق التنمية الشاملة والمستدامة.

وستقوم الدائرة بتنفيذ 25 برنامجاً تدريبياً، بواقع 15 برنامجاً في مدينة الشارقة، و10 برامج في المنطقة الشرقية.

وتتضمن برامج مدينة الشارقة: أسرار الشخصية وبناء الذات، ومهارات تنمية الاتجاهات الإيجابية للموظفين، وإعادة هندسة الإجراءات الإدارية، ومهارات القائد العصري المتميز، وصياغة وتحليل الخبر الصحافي، ودور التعامل مع الاحتياجات النفسية لتنمية الرضا الوظيفي، والتكنولوجيا الذكية في إدارة المكاتب، والريادة والتفوق في الخدمة، ونظم المحاسبة للعاملين على الصندوق، وكيفية إعداد الموظفين الجدد، وإدارة الخدمات الذكية، والتقاعد بداية مشرقة، والمدير المبدع والقيادة المنتجة، وتمكين وتحفيز الآخرين للوصول لإدارة ناجحة للأزمات، والعقود الإلكترونية.

أما برامج المنطقة الشرقية، فستقام في مدن كلباء وخورفكان ودبا الحصن، وتتضمن: كيفية خلق تنمية إدارية فاعلة، واستراتيجية استثمار القدرات الذاتية، وبناء شبكات تواصل فعالة، وديناميكية التخطيط ووضع الميزانيات، والإبداع الإداري والتفكير الابتكاري، والسعادة والإيجابية في بيئة العمل، وبناء الكفاءات الوظيفية والسلوكية لدى العاملين، ومهارات الاتصال الفعال لموظفي المكاتب الأمامية، وتعزيز الذكاء الاصطناعي في التغلب على التحديات، وقيادة مجموعة العمل من خلال المبادرة والإبداع.

وتستهدف البرامج كافة الموظفين من جميع المستويات، وتمتد مدة كل برنامج إلى 3 أيام، ويتم الإعلان عن مقار إقامتها وفق مواعيدها المحددة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالدائرة.