"تنفيذي الشارقة" يناقش تطوير واجهة بحيرة خالد التجارية

الشارقة 24 - راشد حمدان:

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي، يوم الثلاثاء، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، بحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، بمكتب سمو الحاكم.

واستعرض المجلس، المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ جملة من القرارات التي من شأنها تحقيق رؤية الإمارة.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، اعتمد المجلس مذكرة اتفاقية التعاون المزمع توقيعها بين دائرة الطيران المدني بالشارقة، والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، بشأن التعاون في مجال تبادل البيانات والمعلومات الخاصة بعمليات وأنشطة حركة الطيران المدني في الإمارة.

وأصدر المجلس قراراً بشأن توثيق معاملات الشركات التجارية في إمارة الشارقة، ويقضي القرار بأن تختص دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، بتوثيق عقود تأسيس الشركات التجارية وكل تعديل يطرأ عليها، استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم "7" لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم "2" لسنة 2015.

وناقش المجلس، مشروع تطوير الواجهة التجارية للمباني المطلة على بحيرة خالد، واستعرض سعادة المهندس خالد بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة، تفاصيل المشروع، ومنطقة الدراسة التي يشملها المشروع، مشيراً سعادته إلى أن الهدف من المشروع هو دراسة حركة المشاة، وتطوير الواجهة التجارية للمباني المطلة على بحيرة خالد، من خلال استعراض الفرص والإمكانات المتاحة لهذه المنطقة.

وأوضح سعادة رئيس دائرة التخطيط والمساحة، أن النتائج المرجوة من المشروع، هي رفع مستوى السلامة على الطريق، وتحسين الفراغات والارتدادات بين المباني، وتوفير محيط اجتماعي أفضل تتوفر به أماكن للجلسات ومساحات خضراء، بالإضافة إلى دعم القطاع الاقتصادي والسياحي.

وبارك المجلس حصول دائرة الإسكان في الشارقة، على المركز الأول في جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان للعام 2018، والذي يأتي استحقاقاً لجهود متواصلة وعمل دؤوب من قبل فريق العمل بالدائرة، في خدمة قطاع الإسكان في الإمارة.

وأكد سعادة المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الإسكان، أن فوز الدائرة بالجائزة، يأتي ترجمة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في توفير الحياة الكريمة والسعيدة للمواطنين، من أبناء الإمارة وتوفير المسكن الملائم لهم.

وأشاد سعادة رئيس دائرة الإسكان بالمتابعة الدائمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، لعمل الدائرة وتذليل كافة التحديات والعقبات في سبيل تحقيق رؤيتها وأهدافها.