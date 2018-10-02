حاكم الشارقة يزور مكتبات ابورتو البرتغالية

الشارقة 24:

زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عدداً من المكتبات في مدينة ابورتو البرتغالية، على هامش زيارة خاصة للجمهورية البرتغالية، استهدف خلالها سموه وجهات ثقافية وأكاديمية وعلمية، من بينها مكتبة بلدية مدينة ابورتو ومكتبة "ليلو" التاريخية.

رافق سموه أثناء الزيارة، سعادة موسى عبد الواحد الخاجة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى البرتغال، والدكتور عمرو عبد الحميد مدير أكاديمية الشارقة للبحوث.

واستقبل سموه عند وصوله مكتبة بلدية ابورتو، والتي تأسست في العام 1833، وتعتبر إحدى أكبر وأقدم المكتبات العامة البرتغالية، كل من جوروج فرايرا كوشتا مدير عام مكتبة بلدية ابورتو، ومونيكا غيرايرو المديرة المكلفة بالثقافة في بلدية ابورتو، وباولا بونيفاسيو المديرة المسؤولة عن جناح الكتب القديمة والمخطوطات في المكتبة.

وتجول صاحب السمو حاكم الشارقة في أروقة وأجنحة المكتبة، التي كان قد زارها في عام 2000، أثناء عمل سموه على كتابه "بيان للمؤرخين الأماجد في براءة ابن ماجد"، الذي أشار فيه إلى براءة البحار العربي الشهير "أحمد بن ماجد"، من مرافقة المستكشف "فاسكو دا غاما" من الساحل الشرقي الأفريقي إلى الهند عام 1498، التي تعتبر بداية دخول القوى الأوروبية إلى المحيط الهندي والخليج العربي.

ويعتبر كتاب "بيان للمؤرخين الأماجد في براءة ابن ماجد" أول توثيق رسمي لبراءة أحمد بن ماجد، وقد أُخذ من مخطوطة أصلية ليوميات الرحلة الأولى لـ "فاسكو دا غاما"، التي كانت متواجدة في مكتبة بلدية ابورتو في البرتغال، لكونها مطلة على نهر دورو الذي يصل المدينة بالمحيط الأطلسي.

وذكر سموه أن مراجعاته للمخطوطات القديمة للمؤرخين الذين عاصروا أحداث تلك المرحلة من التاريخ، أوصلته إلى مخطوطة يوميات الرحلة الأولى لـ"فاسكو دا غاما" في مكتبة بلدية ابورتو، والتي كشف عنها في كتابه بحقائق واضحة وموثقة في المخطوطة باللغة البرتغالية، وترجمها سموه للعربية والإنجليزية، حيث تفيد أن مُرافق "دا غاما" كان هندياً غجراتياً مسيحياً وليس بن ماجد، كما يتم تناقله في كتب التاريخ الحديث.

وأشار سموه إلى أن عدداً من المؤرخين العرب ظلوا عند رأيهم في اتهامات بن ماجد.

واعتبر سموه أن اهتمامه بهذه الحقيقة التاريخية وغيرها من الحقائق ينبع من الالتزام الأخلاقي تجاه الحقيقة التي قال عنها سموه إنها ملك الجميع.

وشدد سموه على أهمية توثيق التاريخ بأمانة، لأنه القاعدة التي تأسس عليها الحاضر وتشكلت بسببه مشاعر ووجدان الشعوب تجاه بعضها البعض، كما حث سموه المؤرخين على التقصي والبحث عن الحقائق من خلال مطالعات متأنية للمراجع والمخطوطات التاريخية.

واعتبر سموه أن التسليم بمصادر المعرفة القريبة والتواني عن البحث الذي يميز المؤرخين المبدعين، فيه ظلم للحقيقة وللأجيال القادمة، التي يجب أن نتعامل مع وعيها بمسؤولية عالية، وثمن سموه عمل المؤرخين الذين حفظوا ذاكرة الأمم من التلاشي، ووثقوا التاريخ، وطالب بتخصيص المزيد من الموارد لدعمهم وتشجيعهم على البحث.

ونوه سموه بالدور التاريخي للبرتغال في إثراء الثقافة الإنسانية بمختلف أشكال العلوم والفنون، كما أشاد بجهود السلطات المحلية في توفير رعاية للمكتبات ومحتوياتها وإتاحتها للباحثين من مختلف أنحاء العالم.

وكانت مكتبة بلدية "ابورتو" العامة قد تأسست في عام 1833، وتعتبر إحدى أكبر وأقدم المكتبات العامة البرتغالية، حيث تتلقى نسخة من جميع المنشورات التي تصدر في البرتغال، وتحتوي كنوزاً يشمل أكثر من 1.5 مليون وثيقة، كما تحفظ مجموعات مهمة من المخطوطات والأيقونات والخرائط.

ولا تقتصر أهمية المكتبة على قيمة تراثها الوثائقي ودورها في تنظيم وفهرسة وإتاحة الوثائق التي يتم تسليمها إليها، باعتبارها جزءاً لا يقدر بثمن من التراث التاريخي والثقافي لابورتو والبرتغال، بل في كونها تشجع القراء والباحثين على الخوض في غمار الوثائق والمخطوطات التي تحفظها.

وتعمل المكتبة على تطوير الرابط بينها وبين سكان المدينة، من خلال تخصيص عدد من الغرف المتعددة الاستخدامات، كغرفة للقراء الصغار وغرفة المصادر والفهارس التقليدية والإلكترونية وغيرها من الغرف المختلفة.

كما التقى صاحب السمو خلال زيارته إلى مكتبة ليلو، التي تأسست في العام 1881، جوزي ليلو، مدير المكتبة وأحد أبناء مؤسسيها، واورورا بينتو مديرة المكتبة، وتجول سموه في أقسام المكتبة، واستمع إلى شرح من المسؤولين لعناوين وكتب ومخطوطات قديمة وإصدارات لأشهر الكتب العالمية والتي يرجع بعضها إلى القرن السابع الميلادي.

أما مكتبة "ليلو" فيعود تأسيسها إلى العام 1881، عندما قرر الأخوين خوسيه وأنطونيو ليلو إنشاء مؤسسة لطباعة وتوزيع الكتب وبيعها، وكان خوسيه رجلاً مثقفاً محباً للقراءة والموسيقى يحلم في أن يكون بائعاً للكتب، ثم بعدها انضم إليه أنطونيو ليشاركه أعماله.

وشهدت المكتبة في العام 1906عملية ترميم وإعادة بناء واسعة، ويزورها يومياً آلاف الأشخاص من مختلف بقاع الأرض، وتخصص المكتب قاعة للحوارات بين الفنانين والأدباء ليتبادلوا المعارف والآراء التي تسهم في إثراء منتجهم الأدبي، كما تنظم برنامجاً بعنوان "الأصوات الحية"، "ليفينغ فويس" يقدم خلاله الفنانون والأدباء أعمالهم أمام الجمهور.

خلال مجموعة الزيارات، وقع صاحب السمو حاكم الشارقة رسالة شكر وتقدير في كتاب الزوار لكل مكتبة، ثمن فيها الجهود المعرفية والثقافية التي يقومون بها كافة العاملين في تلك المكتبات التاريخية والقيمة.