"شؤون البلديات" بالشارقة تحتفي باليوم العالمي للمسنين

الشارقة 24:

تزامناً مع اليوم العالمي للمسنين، زار وفد من دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، دار رعاية المسنين بإمارة الشارقة، بهدف تعزيز التعاون بين الدوائر الحكومية والأسر والأفراد لتوفير بيئة صحية للمسنين.

استقبلت الدار الوفد، حيث اطلع على الأساليب المتبعة لديهم، والتي تسهم في التوعية بأهمية الرعاية الوقائية، والعلاجية لكبار السن، بتدريب الموظفين في هذا المجال.

بدوره، أشار سعادة سالم بن محمد النقبي رئيس الدائرة، إلى أن يوم المسن يُعد يوم الوفاء والاعتراف بالجميل، وأن الدائرة تحرص على المشاركة في ملتقى كبار السن السنوي، لتعزيز مراعاة هذه الفئة العمرية، ودعم المعايير المجتمعية لتوفير الحياة الكريمة لهم.

واجتمع الوفد مع عدد من المسنين في المجلس، وتبادل معهم الأحاديث، وشاركهم الأنشطة التي يقومون بها بمساعدة مشرفي الدار.