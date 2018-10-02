"مليحة" تسافر بالزوار عبر الزمن بباقات مميزة

الشارقة 24:

تُوفّر مليحة فرصة نوعية لاستكشاف ما لم يُدون في التاريخ بعد، حيث تُسنح الفرصة للزوار للسفر فيها عبر الزمن والتعمّق في عصورٍ مضت، بعضها سبق البشرية، والآخر عاصرها بحضاراتها، ولكلٍ منها قصةٌ ترويها قلاعها وحصونها وبيوتها وقبورها وحتى كهوفها، مثل: العصر الحجري القديم، والعصر الحجري الحديث، والعصر البرونزي، والعصر الحديدي، وعصر ما قبل الإسلام.

وتعتبر زيارة "مركز مليحة للآثار" للمغامرين رحلة لاستكشاف خفايا المنطقة وآثارها، والاستمتاع بباقات ومغامرات متجددة تثري تجربة الزوار في كل مرة، مثل: باقات ركوب الخيل، وخوض غمار الرحلات والجولات عبر الكثبان الرملية بالدراجات الهوائية أو الرملية "الباغي"، أو بسيارات الدفع الرباعي، أو حتى مشياً على الأقدام، للتعرّف على أسرار مليحة والحياة البريّة فيها عن قُرب، والاسترخاء في الهواء الطلق أثناء مراقبة النجوم مساءً، وقضاء أجمل الأوقات برفقة أفراد العائلة والأصدقاء ضمن باقات استراحة غروب الشمس، وأيضاً المخيم الليلي الذي يتيح فرصة المبيت وسط صحراء مليحة الآسرة.

ويعد "مركز مليحة للآثار" وجهة سياحية فريدة في قلب صحراء إمارة الشارقة، حيث يقدّم المكان مختلف باقاته وأنشطته في طابع تعليمي وترفيهي ممتع، ليثري تجربة الزوار عند انتقائهم ما يتناسب مع أذواقهم ورغباتهم واهتماماتهم.