مجلس ضاحية الزبارة بخورفكان يعزز الروابط بين الأهالي

الشارقة 24:

ضمن مبادرة "يلستنا" لمجلس ضاحية الزبارة، التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، نظم المجلس، في مقره، لقاءً مع الأهالي، بهدف تعزيز الترابط الاجتماعي بالتواصل بين الأهالي في الأحياء السكنية.

رحب حمد أحمد الغاوي النقبي رئيس مجلس ضاحية الزبارة، بالحضور، مؤكداً حرص المجلس وبعد إنشاء مقره الجديد في مدينة خورفكان، في تنمية جهوده مع المواطنين لأنه يمثل جسر التواصل بين الأهالي والأسر من خلال تنظيم اللقاءات.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة العديد من المحاور الاجتماعية والقضايا ذات الصلة بأهالي مدينة خورفكان، كما طرحت المبادرات والأفكار التي تعزز من تلك الآليات الرامية لتعزيز التلاحم الأسري.

حضر اللقاء كل من خلفان صالح النقبي نائب رئيس المجلس، والأعضاء خلفان مخلوف، وعدنان الحوسني، وخالد موسى البلوشي، وراشد سالم النقبي، وعبد العزيز الكسار الحمادي، والموظف عبد العزيز سالم النقبي، وإبراهيم الحمادي.