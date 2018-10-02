"الشارقة لحماية الطفولة" توقع مذكرة تفاهم مع "الشارقة صديقة للطفل"

الشارقة 24 – وام:

وقعت شبكة الشارقة لحماية الطفولة، يوم الإثنين بمقرها، مذكرة تفاهم مع مكتب الشارقة صديقة للطفل، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجال رعاية الأطفال وتنظيم الأنشطة والفعاليات الخاصة بهذا المجال، وذلك تحقيقاً لرؤية الدولة وإمارة الشارقة بتعزيز أطر التعاون بين المؤسسات العاملة في مجال الطفولة وضمن أهدافها لتعزيز التفاعل المؤسسي مع مختلف الدوائر المعنية بالطفل.

وتنص المذكرة التي وقعتها شيخة بالهول المهيري رئيس مجلس أمناء شبكة الشارقة لحماية الطفولة، والدكتورة حصة خلفان الغزال المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفل، على تنفيذ المهام والمسؤوليات لأصحاب الاختصاص من الجهتين لتحقيق مصلحة الأسرة والمجتمع بإمارة الشارقة إضافة إلى تعزيز الحس التطوعي وإبراز المشاركة المجتمعية لتوفير بيئة مميزة للطفل بما يعود بالنفع على الأطفال في شتى المجالات.

وأفادت شيخة بالهول، أن المذكرة تستهدف التنسيق مع مكتب الشارقة صديقة للطفل لإبراز الخدمات التي يقدمها الجانبان إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات في مختلف الاختصاصات وإبراز فعالياتهما في شتى المجالات التي تخص الطفل وتدريب الموظفين المتخصصين في مجال الطفولة وتبادل أفضل الممارسات في مجال حماية الطفل بالإمارة، إلى جانب تعزيز الجهود المشتركة في مجال رعاية الطفل من خلال إطلاق مبادرات مميزة تصب في مصلحة وخدمة المجتمع والطفل في الشارقة.

من جانبها أكدت الدكتورة حصة خلفان الغزال أن مكتب الشارقة صديقة للطفل يستكمل من خلال هذه المذكرة جهوده في تعزيز الشراكة والتعاون بين المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية في سبيل الارتقاء بمعايير حماية الطفل على مستوى الشارقة بشكل خاص والإمارات بشكل عام، مضيفة أن المكتب يعتز بالتعاون مع شبكة الشارقة لحماية الطفولة التي تم اطلاقها مؤخراً دعماً لمسيرة الشارقة المدينة الصديقة للأطفال واليافعين.