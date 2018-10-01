مجلس الشارقة الرياضي يعلن تفاصيل دعم الألعاب الجماعية

الشارقة 24- عبد الحميد أبو نصر:

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أعلن مجلس الشارقة الرياضي تفاصيل دعم الألعاب الجماعية "كرة السلة، كرة الطائرة، كرة اليد" بأندية المنطقة الوسطى " نادي الذيد الثقافي الرياضي، نادي مليحة الثقافي الرياضي، نادي البطائح الثقافي الرياضي، نادي المدام الثقافي الرياضي" في مؤتمر صحافي، عقد الإثنين، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة بعد اكتمال تكوين الفرق الرياضية لهذه الألعاب والأجهزة الفنية والإدارية والتعاقد مع المدربين لتنضم هذه الأندية إلى بقية أندية الإمارة الباسمة.

حضر المؤتمر الصحافي الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام، وأعضاء مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي، بجانب عدد من مدراء الدوائر الحكومية ورؤساء الأندية والاتحادات وممثلي وسائل الإعلام.

وبهذه المناسبة، أعرب الشيخ صقر القاسمي عن سعادته بهذا المؤتمر الصحفي لدعم الألعاب الجماعية في أندية المنطقة الوسطى، والذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، من واقع الدعم اللامحدود والاهتمام الكبير من قبل سموه بالرياضة وأندية الإمارة الباسمة، وتسخير الإمكانيات وتوفير كل الخدمات والمتطلبات وتطوير وتحسين البنى التحتية لينعكس على التطوير الكبير في مختلف الألعاب الرياضية، منها الألعاب الجماعية مما يحفز الأندية على بذل الجهود لتحقيق أفضل النتائج وتقديم أعلى المستويات، مؤكداً حرص مجلس الشارقة الرياضي على تهيئة الأجواء المناسبة والبيئة الرياضية الصحية لجميع أنديته، لمواكبة التطورات في مختلف المجالات الرياضية وفق استراتيجية ورؤية واضحة، حيث يولي المجلس اهتمامه بملف الألعاب الجماعية وتوسيع قاعدة ممارسته مما يشكل إضافة حقيقية للتنافس بين أندية الإمارة الباسمة.

ومن جانبه، أكد سعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، أن الإعلان عن دعم الألعاب الجماعية في أندية المنطقة الوسطى وفق توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة مستمرة من الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وتأكيداً على الاهتمام الكبير من سموه بالنشاط الرياضي في أندية المنطقة الوسطى، وتوسيع قاعدة ممارسة الألعاب الرياضية المختلفة مثل بقية الأندية، مضيفاً أن توجيهات سموه تسعى لتحقيق العديد من الأهداف والإنجازات وهي التنوع في ممارسة الأنشطة الرياضية في الأندية مما يساعد على إشباع رغبات المنتشين واللاعبين، ويسهم ذلك في دعم الاندية والمنتخبات الوطنية في المستقبل في مختلف الألعاب.

منوهاً إلى أنه وبعد صدور القرار تم عمل تحليل ودراسة شاملة لهذه الأندية استهدفت إجراء مسح ميداني للمنشآت والخدمات والدعم اللوجستي وتحديد الألعاب المختلفة والموارد البشرية ومتطلبات كل نادي ووسائل النقل والمواصلات، بالإضافة إلى وضع ميزانية تقديرية كما تم عقد وتنظيم العديد من الاجتماعات واللقاءات مع رؤساء وممثلي الأندية لتنفيذ التوجيهات على مراحل مختلفة وتحقيق النتائج المرجوة كما تم التخطيط لها ووفق المدة الزمنية، مشيراً إلى أن جهود مجلس الشارقة الرياضي والأندية تنصب كلها في صالح المزيد من التقدم والتطور على المستوى الرياضي في الإمارة، حيث يمثل إضافة ألعاب جديدة في هذه الأندية تدعيماً للمنشآت الرياضية الجديدة التي ستشكل إضافة على مستوى المنشآت والخدمات في الإمارة بشكل عام وعلى مستوى المنطقة الوسطى بشكل خاص في هذه الألعاب بجانب الألعاب الأخرى.

وقدم سعادة الأمين العام، خلال كلمته عدداً من الإحصائيات الخاصة عن الألعاب الجماعية، حيث أشار إلى أنه تم تسجيل 48 لاعباً لكرة السلة في فئة الأشبال والبراعم في نادي الذيد الثقافي الرياضي، و35 لاعباً في مرحلة الصغار والبراعم لفئة اليد، و70 لاعباً في كرة الطائرة للصغار والبراعم والأشبال بعدد 153 لاعباً، والتعاقد مع 3 مدربين و3 أخصائيين علاج.

وبالنسبة لنادي مليحة الثقافي الرياضي، تم تسجيل 17 لاعباً في السلة للأشبال والبراعم، و39 لاعباً في اليد للصغار والبراعم، و28 لاعباً للطائرة في الأشبال والصغار بعدد 84 لاعباً، والتعاقد مع 8 مدربين لمختلف الألعاب و4 إداريين وأخصائي علاج.

أما في نادي البطائح الثقافي الرياضي، أوضح الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي إلى تسجيل 86 لاعباً في السلة للرجال والأشبال والبراعم، و34 لاعباً لليد في الصغار والبراعم، و15 لاعباً في الطائرة لفئة الأشبال والتعاقد، مع 6 مدربين للألعاب و5 إداريين و2 أخصائي علاج بعدد 135 لاعباً في مختلف الألعاب.

أما في نادي المدام الثقافي الرياضي، كشف سعادته عن تسجيل 90 لاعباً توزعوا بواقع 30 لاعباً في السلة للبراعم و30 لاعباً في اليد للأشبال والصغار، و30 لاعباً في الطائرة للبراعم، والتعاقد مع 3 مدربين و3 إداريين و2 أخصائي علاج.

واستخلص سعادته سرده إلى أنه تم تسجيل 462 لاعباً في هذه الألعاب الجماعية في مختلف أندية المنطقة الوسطى، منهم 181 لاعباً في كرة السلة، و143 لاعباً في كرة الطائرة و138 لاعباً في كرة اليد.

وأكد سعادة عيسى هلال الحزامي على ثقة مجلس الشارقة الرياضي في الطموحات الكبيرة لأندية المنطقة الوسطى، وتطلعاتها في تقديم نفسها بشكل مميز وواضح بعد إشهار الألعاب الجماعية المذكورة بها، خاصةً وأنها من الأندية التي تعتبر ذات أهمية في الإمارة، ولها طموحات كبيرة في مختلف الألعاب التي تشارك.