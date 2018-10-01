د. سعيد الكعبي يشيد بجهود "الشارقة الرياضي" في دعم الأندية الجماعية

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

توجه سعادة الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس إدارة نادي المدام الثقافي الرياضي، بالشكر والتقدير لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعم سموه للألعاب الجماعية في أندية المنطقة الوسطى، كما توجه بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي على دعمه ومتابعته، مؤكداً على أن نادي المدام الثقافي الرياضي سيكون من الأندية الداعمة لهذه الألعاب وغيرها.

وأضاف رئيس مجلس إدارة نادي المدام الثقافي الرياضي، أن قرار إشهار الألعاب الجماعية، هو قفزة إلى الأمام ترفع من المستوى الفني وتزيد من قاعدة المنافسين، ولا شك أن إضافة الالعاب الجماعية في أندية المنطقة الوسطى وأندية الإمارة هي انطلاقة ودعم قوي للمنتخبات، إذ أنها تهم شريحة واسعة من أبناء المنطقة والمقيمين فيها، وسيكون لها دور كبير في دعم الحركة الرياضية ليس فقط على مستوى الإمارة بل على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وستكون هذه الأندية رافد جيد للمنتخبات الوطنية، طموحاتنا في نادي المدام الثقافي الرياضي في بداية السنوات الأولى ليس المنافسة وإنما إشهار هذه الألعاب والتسويق لها وتعريف الناس، واختيار العناصر الجيدة، واحتواء الشباب والناشئين وضمهم إلى النادي وصقل قدراتهم لممارسة الأنشطة، إذ توفر هذه الالعاب فرصة كبيرة لشريحة أكبر من أبناء المنطقة لممارسة الأنواع المختلفة.