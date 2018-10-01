شرطة الشارقة تعقد ورشة "إدارة الشراكة"

الشارقة 24:

تماشياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة، لتعزيز التعاون بين الهيئات والمؤسسات العاملة بالدولة، نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلة بإدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، بمتحف الشارقة للآثار، ورشة عمل حول إدارة العلاقة مع الشركاء، بحضور العميد أحمد حاجي السركال مدير المختبر الجنائي بالإنابة، والعقيد حميد عبد الله الجروان نائب مدير إدارة الخدمات المساندة ، المقدم سليمان علي النقبي، والمقدم ماجد محمد النقبي، ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والضباط وصف الضباط من ذوي الاختصاص بشرطة الشارقة.

حاضر بالورشة النقيب عبد الرحيم موسى الحمادي، الذي قدم شرحاً عاماً عن السياسة العامة للشراكة، وحوكمة وتنفيذ الشراكة، وشرحاً مفصلاً للعناصر الرئيسية والداعمة لعملية إدارة العلاقة مع الشركاء، واستعراض أهم المستجدات المتعلقة بتطوير عملية الشراكة والخطط المستقبلية لرفع مستوى ثقافة إدارة العلاقة مع الشركاء لدى كافة المعنيين في القيادة.

وشكر العميد أحمد السركال المحاضر على شرحه الوافي، مشيداً بالجهود والحلول القيمة التي توفرها وزارة الداخلية لتقديم أفضل الخدمات والممارسات في المجالات الشرطية والأمنية، ومؤكداً حرص القيادة على مد جسور التعاون والتواصل مع كافة الجهات المدنية من أجل الدفع بعجلة التطور والريادة دوماً للأمام.