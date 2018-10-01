تعاون بين "الشارقة لتطوير القدرات" و "التخطيط والمساحة"

الشارقة 24:

أبرمت مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات - تطوير، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، ودائرة التخطيط والمساحة في الشارقة، مذكرة تفاهم، في المقر الرئيسي للدائرة في الشارقة، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، وتنسيق الجهود الرامية إلى تطوير القدرات الوظيفية والقيادية لدى الشباب، من خلال إعداد برنامج "أفضل الممارسات لتخطيط المدن"، والذي يستهدف 15 مهندساً من موظفي دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، يتضمن زيارات ميدانية لمؤسسات معنية ومراكز وجامعات متخصصة بقطاع تخطيط المدن في كلٍ من اليابان وسنغافورة في الفترة ما بين 9 إلى-19 أكتوبر الجاري، للاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية.

وقع المذكرة كل من سعادة نورة بنت أحمد النومان عضو مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وسعادة المهندس خالد بطي بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة، بحضور محمد الماضي مدير إدارة البرامج والفعاليات، وسعيد علي الحمادي مدير إدارة الاتصال المؤسسي، ومن دائرة التخطيط والمساحة المهندس ماجد الجويعد مدير إدارة الخدمات العامة.

ويشتمل البرنامج مرحلتين، تبدأ الأولى بزيارة العاصمة اليابانية طوكيو لمدة 3 أيام، تتضمن جولات ميدانية لمؤسسات تعليمية وشركات ومؤسسات ودوائر حكومية ذات صلة بالتخطيط المدني، من أبرزها مؤسسة اليابان للاستدامة، ووزارة البيئة اليابانية، وقسم الهندسة العمرانية في جامعة طوكيو.

فيما تشتمل المرحلة الثانية من البرنامج التي تستمر لـ 4 أيام في سنغافورة، زيارة كلاً من مركز حلول البيئة التحتية للمدن ومجمع الأعمال الصديقة للبيئة، ومجلس التنمية الاقتصادية والمدن المستدامة الذكية في سنغافورة وغيرها من مؤسسات ومراكز ذات صلة.

ومن جهتها، أشارت سعادة نورة بنت أحمد النومان عضو مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، إلى أن توجهات مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات تنسجم في تعزيز الأعمال المشتركة بين مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية، كما تتماشى مع رؤاها وأهدافها الرامية إلى تعزيز قدرات الشباب والكوادر الوظيفية، وبناء جيل متميز ومبدع من الملهمين والمؤثرين، حتى يسهموا بشكل فعال في مسيرة التقدم والتنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.

وأكدت، أن إطلاق برنامج "أفضل الممارسات لتخطيط المدن"، يأتي استناداً إلى شراكة استراتيجية تربط المؤسسة بدائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، بهدف تعزيز قدرات موظفي الدائرة، ودفعهم نحو التميز في الممارسات الإدارية والقيادية، من خلال اطلاعهم على أحدث الممارسات والأساليب التي تتبعها أهم المؤسسات العاملة في مجال تخطيط المدن في كلٍ من اليابان وسنغافورة.

وأضافت سعادتها أن مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات استطاعت خلال هذه الفترة الوجيزة أن تعزز من وجودها وأهميتها بين مؤسسات وهيئات ودوائر حكومة الشارقة، وساهمت بإيجابية في تأهيل القيادات الشابة من المواطنين بإمارة الشارقة، كما أنها تهدف عبر برامجها المتطورة إلى إحداث نقلة نوعية في مجال بناء القدرات، وإعداد الكفاءات والقيادات الوظيفية، إضافة إلى سعيها الدؤوب لبناء شبكة علاقات فعّالة بين القيادات الحكومية.

وبدوره، أكد سعادة المهندس خالد بطي بن بطي المهيري عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات - تطوير تأتي في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى تطوير العناصر البشرية من خلال التعاون بين الجهتين في مجالات تنفيذ الدورات والبرامج التدريبية وإعداد الدراسات التطويرية.

كما أشار سعادته إلى أن هذه الاتفاقية سوف تتيح للمهندسين الشباب فرصة الاطلاع على أحدث الممارسات المحلية والعالمية في مجالات التخصص عبر اشراكهم في العديد من البرامج التدريبة والتطويرية في أحدث المراكز المتخصصة وأكبر الجامعات الرائدة داخل وخارج البلاد، وبما يحقق الأهداف المرجوة من برنامج التطوير الوظيفي المتفق عليه بين الجانبين.

وتعمل الشارقة لتطوير القدرات - تطوير مع القطاعين العام والخاص لتعزيز قدرات القيادات الشابة المواطنة، ومساعدتها على التميز في الممارسات الإدارية والقيادية، حيث تنسجم مختلف برامجها التدريبية مع الاحتياجات الفعلية الحالية والمستقبلية للمجتمع، في إطار مراعاة مبدأ التخصصية بحيث تركز على تطوير المهارات والقدرات القيادية والفكرية والمهنية والتنظيمية.