شرطة الشارقة تنظم رحلة تثقيفية لكبار السن

الشارقة 24:

نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلة بإدارة الشرطة المجتمعية رحلة تثقيفية لكبار السن من النساء، بجامع الشيخ زايد الكبير في إمارة أبوظبي، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للمسنين الذي يصادف الأول من أكتوبر، وهو يوم الوفاء لمن قدموا حياتهم في خدمة مجتمعاتهم وأوطانهم، بحضور الشرطة النسائية بإدارة الشرطة المجتمعية.

حيث قام الوفد بجولة في رحاب الجامع الذي أنشئ برؤية ومبادرة من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويعد أحد أبرز معالم العمارة الإسلامية المعاصرة في العالم.

وأعرب الوفد عن سعادته بزيارة هذا الصرح المعماري، الذي يعد من أهم الوجهات الحضارية ذات الطابع الديني على مستوى العالم، يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة لشرطة على ترسيخ القيم التي تراعي كبار السن وتعزيز الاهتمام والعناية بهم لدى كافة أفراد وفئات المجتمع.