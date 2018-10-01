عيسى هلال: مكرمة حاكم الشارقة سخاء وكرم داعمة للرياضة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أكد سعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، أن مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تهدف إلى تعزيز دور الأندية في تحقيق الأهداف المرسومة لها، والتي أنشئت لأجل تحقيقها كمؤسسات تربوية وثقافية ورياضية مع التمسك بثوابت الخلق القويم والتربية المبنية على الالتزام بالقيم والمبادئ والروح الرياضية التي يحث عليها سموه، بجانب اتباع نهجه في توفير أفضل مناخات العطاء لهؤلاء الشباب ليكونوا باستمرار روافد غنية لدعم صفوف المنتخبات الوطنية في مختلف الرياضات والأنشطة، لرفع راية الوطن عالية خفاقة في جميع مشاركاتهم الخارجية ودافعاً لهم للمزيد من العطاء والجهد.

وأضاف الحزامي، أنه في ظل الدعم اللامحدود من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة، فالمجلس حريص على توفير مختلف الاحتياجات والدعم اللوجستي والمتطلبات الفنية التي تساعد على الأندية على كل المستويات، وتدعم مسيرتها من خلال قسم المنشآت الرياضية بإدارة الدعم المؤسسي بالمجلس وتواصلهم اليومي والمستمر مع الأندية للإشراف على إنجاز ملفات البنى التحتية والخدمات في كل ناد، وفي كل لعبة يضمها النادي خاصةً وأنها هي الأساس بالنسبة للاعبين والممارسين للرياضة وتساعد على تهيئة البيئة الصحيحة والمناسبة لهم لمزيد من التميز والإبداع، ووصولاً إلى تحقيق الانجازات والنتائج الباهرة.